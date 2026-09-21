Кофеварка рожковая Vitek VT-1517 BN 1238Вт коричневый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1238
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.65
Цвет
коричневый
Управление
электронное
Индикатор уровня воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703688
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1238
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.65
Материал корпуса
пластик
Особенности
автоматическая декальцинация, автоотключение
Цвет
коричневый
Управление
электронное
Индикатор уровня воды
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х30
Вес, кг.
6
Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1517 BN 1238Вт коричневый
Кофеварка Vitek VT-1517 позволяет готовить из молотого кофе бодрящий экспрессо и напитки с добавлением молока. Помпа с давлением 15 Бар помогает в полной мере раскрыть вкусовые свойства и аромат напитка. Прозрачный съемный резервуар емкостью 1.8 л позволяет контролировать количество воды. Для приготовления воздушной молочной пенки предусмотрен автоматический капучинатор. Кофеварка Vitek VT-1517 оснащена удобным управлением на передней панели. Функция подогрева сохраняет свежесть сваренного кофе в чашке. Система автоматической очистки поддерживает гигиеничность варочной группы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1238
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.65
Материал корпуса
пластик
Особенности
автоматическая декальцинация, автоотключение
Цвет
коричневый
Управление
электронное
Индикатор уровня воды
да
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Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Страна производитель
Китай
Кофеварка Vitek VT-1517 позволяет готовить из молотого кофе бодрящий экспрессо и напитки с добавлением молока. Помпа с давлением 15 Бар помогает в полной мере раскрыть вкусовые свойства и аромат напитка. Прозрачный съемный резервуар емкостью 1.8 л позволяет контролировать количество воды. Для приготовления воздушной молочной пенки предусмотрен автоматический капучинатор. Кофеварка Vitek VT-1517 оснащена удобным управлением на передней панели. Функция подогрева сохраняет свежесть сваренного кофе в чашке. Система автоматической очистки поддерживает гигиеничность варочной группы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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