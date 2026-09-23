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Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061)

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Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 1
Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 2
Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 3
Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 4
Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 5
Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
  • Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 1
  • Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 2
  • Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 3
  • Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 4
  • Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 5
  • Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584731
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Характеристики

Бренд
UFESA
Тип товара
Кофеварки рожковые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х21
Вес, кг.
5

Описание товара Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061)

Кофеварка UFESA CE7244 Brescia предназначена для быстрого приготовления вкусного и ароматного кофе. Пользоваться прибором достаточно просто. Кофеварка рожковая позволяет приготовить приятный напиток, который может отлично взбодрить утром. В данной модели стоит использовать молотый кофе. Прибор имеет продуманный дизайн и серебристый/черный цвет, поэтому будет стильно смотреться на кухне. Мощности модели вполне достаточно для создания напитка бодрости.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UFESA
Тип товара
Кофеварки рожковые
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка UFESA CE7244 Brescia предназначена для быстрого приготовления вкусного и ароматного кофе. Пользоваться прибором достаточно просто. Кофеварка рожковая позволяет приготовить приятный напиток, который может отлично взбодрить утром. В данной модели стоит использовать молотый кофе. Прибор имеет продуманный дизайн и серебристый/черный цвет, поэтому будет стильно смотреться на кухне. Мощности модели вполне достаточно для создания напитка бодрости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE7244 Brescia (71705061) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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