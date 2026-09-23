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Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063) купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063)

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Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063) - фото 1
Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
  • Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063) - фото 1
  • Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 584730
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063)
7 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UFESA
Тип товара
Кофеварки рожковые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х21
Вес, кг.
5

Описание товара Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063)

Кофеварка UFESA CE8030 Milazzo предназначена для быстрого приготовления вкусного и ароматного кофе. Пользоваться прибором достаточно просто. Кофеварка рожковая позволяет приготовить приятный напиток, который может отлично взбодрить утром. Прибор имеет продуманный дизайн, поэтому будет стильно смотреться на кухне. Мощности модели вполне достаточно для создания напитка бодрости.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UFESA
Тип товара
Кофеварки рожковые
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка UFESA CE8030 Milazzo предназначена для быстрого приготовления вкусного и ароматного кофе. Пользоваться прибором достаточно просто. Кофеварка рожковая позволяет приготовить приятный напиток, который может отлично взбодрить утром. Прибор имеет продуманный дизайн, поэтому будет стильно смотреться на кухне. Мощности модели вполне достаточно для создания напитка бодрости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка рожковая Ufesa Cafetera Express CE8030 Milazzo (71705063) - данный товар вы можете купить по цене 7480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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