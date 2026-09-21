Кофеварка рожковая Vitek VT-1516 1000Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1000
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1
Цвет
белый, черный
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703637
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1000
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1
Материал корпуса
металл
Особенности
индикатор включения, индикатор уровня воды, подсветка, съёмный лоток для сбора капель
Цвет
белый, черный
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Оснащение система самоочистки
да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х30
Вес, кг.
4.45
Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1516 1000Вт черный
Эта модель — хороший вариант для тех, кто любит экспериментировать с разными видами кофе (эспрессо, капучино, латте) и ценит возможность настраивать объём порции. Сенсорное управление и дисплей делают процесс наглядным, а функция подогрева чашек — приятным бонусом. Но если для вас критически важен минимальный уровень шума или полностью автоматизированный процесс (без ручного контроля при взбивании молока), стоит присмотреться к другим решениям.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1000
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1
Материал корпуса
металл
Особенности
индикатор включения, индикатор уровня воды, подсветка, съёмный лоток для сбора капель
Цвет
белый, черный
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
да
Развернуть
Контроль крепости
да
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Оснащение система самоочистки
да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Эта модель — хороший вариант для тех, кто любит экспериментировать с разными видами кофе (эспрессо, капучино, латте) и ценит возможность настраивать объём порции. Сенсорное управление и дисплей делают процесс наглядным, а функция подогрева чашек — приятным бонусом. Но если для вас критически важен минимальный уровень шума или полностью автоматизированный процесс (без ручного контроля при взбивании молока), стоит присмотреться к другим решениям.
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