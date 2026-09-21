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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1238
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.65
Цвет
коричневый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703440
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Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1517 1238Вт коричневый
Рожковая кофеварка VITEK сочетает в себе комфорт современных технологий и мощную производительность. Давление в 15 бар позволяет готовить насыщенный эспрессо с бархатистой пенкой, а ёмкий резервуар на 1,65 литра отлично подходит для всей семьи или компании друзей. Электронное управление делает процесс приготовления простым и интуитивно понятным. Капучинатор позволит радовать себя нежным капучино, а возможность контроля крепости и регулировки степени помола подарит полный контроль над вкусом каждого напитка. Пресс для утрамбовки молотого кофе уже в комплекте — можно начинать экспериментировать сразу. При весе 3,5 кг кофеварка остаётся достаточно компактной и устойчивой, а коричневый цвет придаёт ей стильный, уютный внешний вид. Индикаторы нагрева и уровня воды добавляют уверенности в работе устройства — никаких неожиданных сюрпризов.
Рожковая кофеварка VITEK сочетает в себе комфорт современных технологий и мощную производительность. Давление в 15 бар позволяет готовить насыщенный эспрессо с бархатистой пенкой, а ёмкий резервуар на 1,65 литра отлично подходит для всей семьи или компании друзей. Электронное управление делает процесс приготовления простым и интуитивно понятным. Капучинатор позволит радовать себя нежным капучино, а возможность контроля крепости и регулировки степени помола подарит полный контроль над вкусом каждого напитка. Пресс для утрамбовки молотого кофе уже в комплекте — можно начинать экспериментировать сразу. При весе 3,5 кг кофеварка остаётся достаточно компактной и устойчивой, а коричневый цвет придаёт ей стильный, уютный внешний вид. Индикаторы нагрева и уровня воды добавляют уверенности в работе устройства — никаких неожиданных сюрпризов.
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