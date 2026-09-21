Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7170
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
2900 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Объём резервуара для воды
2.8
Цвет
серебристый, черный
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690500
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Мощность
2900 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Объём резервуара для воды
2.8
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
автоотключение, одновременное приготовление 2 чашек, подача горячей воды
Цвет
серебристый, черный
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х38
Вес, кг.
11.4
Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7170
Кофеварка КТ-7170 поможет приготовить кофе эспрессо, капучино или латте. С помощью стимера вы можете приготовить молочную пенку, а также подогреть паром остывший чай или молоко.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Мощность
2900 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Объём резервуара для воды
2.8
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
автоотключение, одновременное приготовление 2 чашек, подача горячей воды
Цвет
серебристый, черный
Управление
электронное
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Выбор объема порции
да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Кофеварка КТ-7170 поможет приготовить кофе эспрессо, капучино или латте. С помощью стимера вы можете приготовить молочную пенку, а также подогреть паром остывший чай или молоко.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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