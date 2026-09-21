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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691798
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Описание товара Кофеварка рожковая Korting KCM 1003 EW
Компактная и стильная кофеварка из нержавеющей стали имеет небольшие размеры, но внутри корпуса скрывает мощную помпу, развивающую давление в 20 бар. Устройство позволяет готовить классические эспрессо, капучино и латте. Удобный в использовании цветной сенсорный экран дает возможность легко выбирать напитки и настраивать размеры порций всего одним касанием, а встроенная система подогрева чашек помогает сохранять оптимальную температуру кофе, способствуя более полному раскрытию его вкуса и аромата. Кофеварка оснащена металлическим рожком с двумя фильтрами на одну или две чашки, а также насадкой-капучинатором для создания густой молочной пены. В комплект входят мерная ложка и уплотнитель для кофе. Противоскользящие ножки надежно удерживают устройство на поверхности, а съемный поддон позволяет использовать более крупные чашки, если это необходимо.
Компактная и стильная кофеварка из нержавеющей стали имеет небольшие размеры, но внутри корпуса скрывает мощную помпу, развивающую давление в 20 бар. Устройство позволяет готовить классические эспрессо, капучино и латте. Удобный в использовании цветной сенсорный экран дает возможность легко выбирать напитки и настраивать размеры порций всего одним касанием, а встроенная система подогрева чашек помогает сохранять оптимальную температуру кофе, способствуя более полному раскрытию его вкуса и аромата. Кофеварка оснащена металлическим рожком с двумя фильтрами на одну или две чашки, а также насадкой-капучинатором для создания густой молочной пены. В комплект входят мерная ложка и уплотнитель для кофе. Противоскользящие ножки надежно удерживают устройство на поверхности, а съемный поддон позволяет использовать более крупные чашки, если это необходимо.
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