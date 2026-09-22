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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
2400
Используемый кофе
молотый / зерновой
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
2.8
Цвет
черный, серебристый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719617
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Описание товара Кофестанция BQ CM5002 Стальной-Черный
Рожковая кофеварка BQ воплощает в себе профессиональный подход к приготовлению кофе дома. Высокая мощность в 2400 Вт и давление в 19 бар позволяют раскрыть насыщенный вкус и аромат любого сорта — хоть молотого, хоть только что смолотого зерна благодаря встроенной кофемолке и регулировке помола. Большой резервуар для воды объемом 2,8 литра подойдет для частых кофепауз или встречи компании друзей. Электронное управление, выбор объема порции и индикаторы нагрева и уровня воды делают процесс приготовления простым и понятным. Удобство дополняют подогрев чашек и капучинатор — для тех, кто ценит настоящие кофейные ритуалы. Черный и серебристый цвета придают устройству стильный, современный вид.
Рожковая кофеварка BQ воплощает в себе профессиональный подход к приготовлению кофе дома. Высокая мощность в 2400 Вт и давление в 19 бар позволяют раскрыть насыщенный вкус и аромат любого сорта — хоть молотого, хоть только что смолотого зерна благодаря встроенной кофемолке и регулировке помола. Большой резервуар для воды объемом 2,8 литра подойдет для частых кофепауз или встречи компании друзей. Электронное управление, выбор объема порции и индикаторы нагрева и уровня воды делают процесс приготовления простым и понятным. Удобство дополняют подогрев чашек и капучинатор — для тех, кто ценит настоящие кофейные ритуалы. Черный и серебристый цвета придают устройству стильный, современный вид.
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