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Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая

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Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 1
Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 2
Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 3
Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 4
Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 5
Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 6
Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 7
Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 8
Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, чалды
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Цвет
розовый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 1
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 2
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 3
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 4
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 5
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 6
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 7
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 8
  • Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730549
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, чалды
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
пластик
Особенности
капучинатор, панель для подогрева чашек, съемный поддон для капель, съемный резервуар для воды
Цвет
розовый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х23
Вес, кг.
6.7

Описание товара Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая

Кофемашина SMEG ECF02PKEU — это уникальное сочетание стиля и функциональности, идеально вписывающееся в любой интерьер. Вдохновленная дизайном 50-х годов, эта модель привносит нотку ретро в современный мир. Розовый корпус из пластика, металлический рожок и кнопочные/поворотные переключатели создают неповторимый образ. Устройство оснащено термоблоком, обеспечивающим быстрый нагрев и стабильную температуру при приготовлении кофе. Возможность использования как молотого кофе, так и чалд, делает эту модель универсальной для любителей различных видов кофе. Регулирование температуры и порций кофе позволяет каждому подстроить напиток под свой вкус и предпочтения. Особенностью является наличие спящего режима и возможность программирования включения/выключения. Это делает ее не только удобной в использовании, но и экономичной. Подогрев чашек, приготовление пара и горячей воды, а также установка жесткости воды — все эти функции делают процесс приготовления кофе максимально комфортным и простым. В комплекте с кофемашиной идут фильтры на 1 и 2 чашки, фильтры Paper Pods, ложка (темпер), тест-полоска для определения жесткости воды и аксессуар для чистки паровой трубки. Автоматические программы промывки и очистки от накипи помогают поддерживать устройство в идеальном состоянии.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Smeg ECF02PKEU розовая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый, чалды
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
пластик
Особенности
капучинатор, панель для подогрева чашек, съемный поддон для капель, съемный резервуар для воды
Цвет
розовый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Развернуть
Контроль крепости
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина SMEG ECF02PKEU — это уникальное сочетание стиля и функциональности, идеально вписывающееся в любой интерьер. Вдохновленная дизайном 50-х годов, эта модель привносит нотку ретро в современный мир. Розовый корпус из пластика, металлический рожок и кнопочные/поворотные переключатели создают неповторимый образ. Устройство оснащено термоблоком, обеспечивающим быстрый нагрев и стабильную температуру при приготовлении кофе. Возможность использования как молотого кофе, так и чалд, делает эту модель универсальной для любителей различных видов кофе. Регулирование температуры и порций кофе позволяет каждому подстроить напиток под свой вкус и предпочтения. Особенностью является наличие спящего режима и возможность программирования включения/выключения. Это делает ее не только удобной в использовании, но и экономичной. Подогрев чашек, приготовление пара и горячей воды, а также установка жесткости воды — все эти функции делают процесс приготовления кофе максимально комфортным и простым. В комплекте с кофемашиной идут фильтры на 1 и 2 чашки, фильтры Paper Pods, ложка (темпер), тест-полоска для определения жесткости воды и аксессуар для чистки паровой трубки. Автоматические программы промывки и очистки от накипи помогают поддерживать устройство в идеальном состоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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