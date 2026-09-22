Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Smeg ECF02RDEU красная
Рожковая кофеварка Smeg – это воплощение итальянского стиля и техники на вашей кухне. Изящная модель в ярком красном цвете станет настоящим украшением интерьера и подарит вам возможность наслаждаться ароматным и насыщенным кофе каждый день. Основные характеристики этой кофеварки делают ее привлекательным выбором для любителей кофе. С давлением в 15 бар и мощностью 1350 Вт, она обеспечивает профессиональное качество приготовления напитка, раскрывая максимальный вкус и аромат молотого кофе. Smeg заботится о вашем удобстве: кофеварка оснащена функцией выбора объема порции, что позволяет с легкостью готовить как маленькие эспрессо, так и более объемные напитки для долгих кофейных пауз. Кроме того, устройство имеет подогрев чашек, что сохранит ваш кофе горячим дольше, и индикатор уровня воды для удобного контроля. Объем резервуара для воды составляет 1,1 литра, что идеально подходит для домашнего использования. Электронное управление делает процесс приготовления кофе простым и интуитивно понятным, а длина сетевого кабеля в 1 метр позволяет удобно разместить кофеварку на вашей кухне. Изготовленная в Италии, эта кофеварка отражает высочайшие стандарты качества и стиль, которые вы ожидаете от бренда Smeg. Вес кофеварки составляет 4,7 кг, что делает ее устойчивой и надежной в использовании. Smeg – это не просто кофеварка, это ваш персональный бариста дома.
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