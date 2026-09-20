Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
2015 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Объём резервуара для воды
0
Цвет
серебристый, черный
Управление
электронное
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678393
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индикатор включения, съемный лоток для сбора капель
Цвет
серебристый, черный
Управление
электронное
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х41
Вес, кг.
8
Описание товара Кофейная станция Kitfort КТ-771
Кофейная станция Kitfort KT-771 совмещает в себе два вида кофеварок: рожковая и капельная. Благодаря чему будет удобна, как и тем, кто пьет все виды кофе и хочет сэкономить место на своей кухне, так и семьям с разными вкусовыми предпочтениями. Кофе, приготовленный в рожковой кофеварке, обладает богатым вкусом и ароматом, а кофе из капельной кофеварки обладает крепостью, которая взбодрит вас и придаст сил. Выбор за вами!. Управление рожковой кофеваркой расположено слева. У капельной кофеварки есть LCD-дисплей с понятными обозначениями всех программ в правой части. Вы можете узнавать даже текущее время по часам на дисплее или настроить крепость вашего фильтр-кофе. Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке - это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку. Приготовление не занимает много времени! Капельная кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова. Кофеварка оснащена двумя индивидуальными резервуарами для воды. Резервуар капельной кофеварки емкостью 1.5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 10 больших порций по 150 мл. Рожковая оснащена резервуаром в 800 мл. Мерная ложка-темпер поможет наполнить рожок и утрамбовать в нем кофейную таблетку. Металлические фильтры для одной и двойной порции эспрессо с лазерным нанесением отверстий долговечны и не требуют использования каких-либо расходующихся частей.
индикатор включения, съемный лоток для сбора капель
Цвет
серебристый, черный
Развернуть
Управление
электронное
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофейная станция Kitfort KT-771 совмещает в себе два вида кофеварок: рожковая и капельная. Благодаря чему будет удобна, как и тем, кто пьет все виды кофе и хочет сэкономить место на своей кухне, так и семьям с разными вкусовыми предпочтениями. Кофе, приготовленный в рожковой кофеварке, обладает богатым вкусом и ароматом, а кофе из капельной кофеварки обладает крепостью, которая взбодрит вас и придаст сил. Выбор за вами!. Управление рожковой кофеваркой расположено слева. У капельной кофеварки есть LCD-дисплей с понятными обозначениями всех программ в правой части. Вы можете узнавать даже текущее время по часам на дисплее или настроить крепость вашего фильтр-кофе. Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке - это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку. Приготовление не занимает много времени! Капельная кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова. Кофеварка оснащена двумя индивидуальными резервуарами для воды. Резервуар капельной кофеварки емкостью 1.5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 10 больших порций по 150 мл. Рожковая оснащена резервуаром в 800 мл. Мерная ложка-темпер поможет наполнить рожок и утрамбовать в нем кофейную таблетку. Металлические фильтры для одной и двойной порции эспрессо с лазерным нанесением отверстий долговечны и не требуют использования каких-либо расходующихся частей.
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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