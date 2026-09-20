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Кофейная станция Kitfort КТ-771 купить с доставкой в Москве
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Кофейная станция Kitfort КТ-771

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Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 1
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 2
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 3
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 4
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 5
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 6
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 7
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 8
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 9
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 10
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 11
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 12
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 13
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 14
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 15
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 16
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 17
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 18
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 19
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 20
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 21
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Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 23
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 24
Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
2015 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Объём резервуара для воды
0
Цвет
серебристый, черный
Управление
электронное
Подогрев чашек
да
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 1
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 2
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 3
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 4
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 5
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 6
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 7
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 8
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 9
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 10
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 11
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 12
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 13
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 14
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 15
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 16
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 17
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 18
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 19
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 20
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 21
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 22
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 23
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 24
  • Кофейная станция Kitfort КТ-771 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678393
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Дисплей
есть
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Мощность
2015 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Объём резервуара для воды
0
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Особенности
индикатор включения, съемный лоток для сбора капель
Цвет
серебристый, черный
Управление
электронное
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х41
Вес, кг.
8

Описание товара Кофейная станция Kitfort КТ-771

Кофейная станция Kitfort KT-771 совмещает в себе два вида кофеварок: рожковая и капельная. Благодаря чему будет удобна, как и тем, кто пьет все виды кофе и хочет сэкономить место на своей кухне, так и семьям с разными вкусовыми предпочтениями. Кофе, приготовленный в рожковой кофеварке, обладает богатым вкусом и ароматом, а кофе из капельной кофеварки обладает крепостью, которая взбодрит вас и придаст сил. Выбор за вами!. Управление рожковой кофеваркой расположено слева. У капельной кофеварки есть LCD-дисплей с понятными обозначениями всех программ в правой части. Вы можете узнавать даже текущее время по часам на дисплее или настроить крепость вашего фильтр-кофе. Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке - это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку. Приготовление не занимает много времени! Капельная кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова. Кофеварка оснащена двумя индивидуальными резервуарами для воды. Резервуар капельной кофеварки емкостью 1.5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 10 больших порций по 150 мл. Рожковая оснащена резервуаром в 800 мл. Мерная ложка-темпер поможет наполнить рожок и утрамбовать в нем кофейную таблетку. Металлические фильтры для одной и двойной порции эспрессо с лазерным нанесением отверстий долговечны и не требуют использования каких-либо расходующихся частей.

Отзывы о товаре Кофейная станция Kitfort КТ-771




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Дисплей
есть
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Мощность
2015 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Объём резервуара для воды
0
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Особенности
индикатор включения, съемный лоток для сбора капель
Цвет
серебристый, черный
Развернуть
Управление
электронное
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофейная станция Kitfort KT-771 совмещает в себе два вида кофеварок: рожковая и капельная. Благодаря чему будет удобна, как и тем, кто пьет все виды кофе и хочет сэкономить место на своей кухне, так и семьям с разными вкусовыми предпочтениями. Кофе, приготовленный в рожковой кофеварке, обладает богатым вкусом и ароматом, а кофе из капельной кофеварки обладает крепостью, которая взбодрит вас и придаст сил. Выбор за вами!. Управление рожковой кофеваркой расположено слева. У капельной кофеварки есть LCD-дисплей с понятными обозначениями всех программ в правой части. Вы можете узнавать даже текущее время по часам на дисплее или настроить крепость вашего фильтр-кофе. Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке - это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку. Приготовление не занимает много времени! Капельная кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова. Кофеварка оснащена двумя индивидуальными резервуарами для воды. Резервуар капельной кофеварки емкостью 1.5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 10 больших порций по 150 мл. Рожковая оснащена резервуаром в 800 мл. Мерная ложка-темпер поможет наполнить рожок и утрамбовать в нем кофейную таблетку. Металлические фильтры для одной и двойной порции эспрессо с лазерным нанесением отверстий долговечны и не требуют использования каких-либо расходующихся частей.
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Отзывы


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