Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7461
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Объём резервуара для воды
1.2
Цвет
зеленый
Управление
механическое, электронное
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690508
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Мощность
1350 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Объём резервуара для воды
1.2
Материал корпуса
пластик
Особенности
одновременное приготовление 2 чашек, настройка температуры напитка
Цвет
зеленый
Управление
механическое, электронное
Выбор объема порции
да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х21
Вес, кг.
4.1
Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7461
Рожковая кофеварка КТ-7461 поможет приготовить кофе эспрессо, капучино или латте, а также множество других видов кофе на наш вкус. Рожкова кофеварка — отличный выбор для гурманов, желающих ежедневно наслаждаться полным букетом вкуса свежего кофе.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Мощность
1350 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Объём резервуара для воды
1.2
Материал корпуса
пластик
Особенности
одновременное приготовление 2 чашек, настройка температуры напитка
Цвет
зеленый
Управление
механическое, электронное
Развернуть
Выбор объема порции
да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Рожковая кофеварка КТ-7461 поможет приготовить кофе эспрессо, капучино или латте, а также множество других видов кофе на наш вкус. Рожкова кофеварка — отличный выбор для гурманов, желающих ежедневно наслаждаться полным букетом вкуса свежего кофе.
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