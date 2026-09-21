Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный
Чтобы каждое утро было действительно добрым, приобретите кофеварку VITEK VT-8489 с максимальной мощностью 1250 Вт (номинальная — 1050–1250 Вт). Устройство оборудовано итальянской помпой фирмы ULKA, обеспечивающей давление в 15 бар, благодаря чему напитки получаются необыкновенно насыщенными. Кроме того, прибор оснащен термоблоком, способствующим улучшению вкусовых качеств кофе, ускорению процесса приготовления и уменьшению затрат на электроэнергию. Кофеварка имеет уникальный фильтр, который позволяет получать идеальный эспрессо с густой ароматной пенкой. Этот напиток, а также капучино и латте готовятся нажатием на одну кнопку. Нажатием на другую вы можете взбить пышную молочную пену. Объем напитка выбирайте по желанию, используя специальные кнопки (для маленьких чашек в приборе имеется небольшая выдвижная платформа). Хотите подогреть посуду перед приготовлением кофе? Поместите чашки на платформу, расположенную сверху. Для особого комфорта в использовании кофеварка оборудована съемным резервуаром для воды и съемным поддоном для капель (в комплект также входит удобная мерная ложечка для молотого кофе). О включении прибора вас оповестит специальный индикатор, а в случае перегрева он отключится автоматически.
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