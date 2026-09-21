Top.Mail.Ru
Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 1
Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 2
Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 3
Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 4
Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 5
Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 6
Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 7
Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1250
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
черный, серый
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
  • Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 1
  • Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 2
  • Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 3
  • Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 4
  • Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 5
  • Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 6
  • Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 7
  • Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704233
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1250
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
Съемный поддон для капель
Цвет
черный, серый
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х30
Вес, кг.
7.2

Описание товара Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный

Чтобы каждое утро было действительно добрым, приобретите кофеварку VITEK VT-8489 с максимальной мощностью 1250 Вт (номинальная — 1050–1250 Вт). Устройство оборудовано итальянской помпой фирмы ULKA, обеспечивающей давление в 15 бар, благодаря чему напитки получаются необыкновенно насыщенными. Кроме того, прибор оснащен термоблоком, способствующим улучшению вкусовых качеств кофе, ускорению процесса приготовления и уменьшению затрат на электроэнергию. Кофеварка имеет уникальный фильтр, который позволяет получать идеальный эспрессо с густой ароматной пенкой. Этот напиток, а также капучино и латте готовятся нажатием на одну кнопку. Нажатием на другую вы можете взбить пышную молочную пену. Объем напитка выбирайте по желанию, используя специальные кнопки (для маленьких чашек в приборе имеется небольшая выдвижная платформа). Хотите подогреть посуду перед приготовлением кофе? Поместите чашки на платформу, расположенную сверху. Для особого комфорта в использовании кофеварка оборудована съемным резервуаром для воды и съемным поддоном для капель (в комплект также входит удобная мерная ложечка для молотого кофе). О включении прибора вас оповестит специальный индикатор, а в случае перегрева он отключится автоматически.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1250
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
пластик
Особенности
Съемный поддон для капель
Цвет
черный, серый
Управление
механическое
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Развернуть
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы каждое утро было действительно добрым, приобретите кофеварку VITEK VT-8489 с максимальной мощностью 1250 Вт (номинальная — 1050–1250 Вт). Устройство оборудовано итальянской помпой фирмы ULKA, обеспечивающей давление в 15 бар, благодаря чему напитки получаются необыкновенно насыщенными. Кроме того, прибор оснащен термоблоком, способствующим улучшению вкусовых качеств кофе, ускорению процесса приготовления и уменьшению затрат на электроэнергию. Кофеварка имеет уникальный фильтр, который позволяет получать идеальный эспрессо с густой ароматной пенкой. Этот напиток, а также капучино и латте готовятся нажатием на одну кнопку. Нажатием на другую вы можете взбить пышную молочную пену. Объем напитка выбирайте по желанию, используя специальные кнопки (для маленьких чашек в приборе имеется небольшая выдвижная платформа). Хотите подогреть посуду перед приготовлением кофе? Поместите чашки на платформу, расположенную сверху. Для особого комфорта в использовании кофеварка оборудована съемным резервуаром для воды и съемным поддоном для капель (в комплект также входит удобная мерная ложечка для молотого кофе). О включении прибора вас оповестит специальный индикатор, а в случае перегрева он отключится автоматически.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка рожковая Vitek Metropolis VT-8489 1250Вт серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...