Стойка напольная ЦМО 42U 800мм серый СТК-42
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Характеристики
Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 800мм серый СТК-42
Стойка однорамная ЦМО СТК-42 42U 475 мм серый Универсальные телекоммуникационные стойки предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Стойки имеют полностью разборную однорамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола. Высота Универсальных телекоммуникационных стоек – 24U, 33U, 42U, 47U, 49U. Поставляются в разобранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Стойка выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".
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