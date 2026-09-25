Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация черный ШРН-9.350.1-9005
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация черный ШРН-9.350.1-9005
ЦМО ШРН-Э-9.350.1-9005 Шкаф телекоммуникационный является полностью разборным. Он предназначен для монтажа разнообразной 19-дюймовой аппаратуры активного и пассивного типа. При покупке изделие поставляется в плоской коробке, которую удобно транспортировать и хранить. Использование шкафов серии ШРН-Э наиболее целесообразно, если существуют сложности с установкой сварных конструкций. Размеры этого разборного шкафа ШРН-Э (ВхШхГ): 476х600х350 мм. При этом полезная глубина данного изделия составляет 300 мм. Полезная высота — 9U. Цвет: чёрный (RAL 9005). Конструкция настенного шкафа ШРН-Э образована крышей, дном, дверцей, двумя передними направляющими и двумя съёмными боковыми стенками с точечными замками. Дополнительно может устанавливаться задняя стенка А-ШРН-Х. Все элементы жёстко фиксируются друг к другу за счёт креплений КМ-2-25. Данный тип шкафа исключительно лёгок в сборке. Данный шкаф комплектуется сплошной металлической дверью. Навесить дверцу можно как справа, так и слева. Для защиты от несанкционированного доступа к оборудованию на дверь установлен точечный замок. Шкаф ШРН-Э настенный 19'' оснащён двумя кабельными вводами, расположенными внизу и наверху, для установки щеточных вводов КВ-Щ-55.210А или КВ-Щ-55.210А-9005. Их размеры 210х55мм. С целью дополнительной вентиляции на крышу или основание вместо соответствующих заглушек могут монтироваться вентиляторные модули R-FAN. Вертикальные направляющие возможно регулировать по глубине. Комплектация шкафа предусматривает установку заземления и дополнительных направляющих ШРН-ВН-Х.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 280 руб.3070 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-Э-9.500-9005
-
В наличииЦена 12 570 руб.3143 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650.1
-
В наличииЦена 12 570 руб.3143 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005
-
В наличииЦена 12 890 руб.3223 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350
-
В наличииЦена 13 320 руб.3330 руб. в СплитШкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация черный ШРН-6.500.1-9005
-
В наличииЦена 13 580 руб.3395 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650
-
В наличииЦена 13 580 руб.3395 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650-9005
-
В наличииЦена 13 580 руб.3395 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005
-
В наличииЦена 13 650 руб.3413 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500.1
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650.1-9005
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация черный ШРН-9.350.1-9005