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Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация черный ШРН-9.350.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация черный ШРН-9.350.1-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350.1-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350.1-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350.1-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350.1-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.350.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 850 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736837
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация черный ШРН-9.350.1-9005
12 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
Высота (мм)
476
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
66х41х17
Вес, кг.
15.7

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация черный ШРН-9.350.1-9005

ЦМО ШРН-Э-9.350.1-9005 Шкаф телекоммуникационный является полностью разборным. Он предназначен для монтажа разнообразной 19-дюймовой аппаратуры активного и пассивного типа. При покупке изделие поставляется в плоской коробке, которую удобно транспортировать и хранить. Использование шкафов серии ШРН-Э наиболее целесообразно, если существуют сложности с установкой сварных конструкций. Размеры этого разборного шкафа ШРН-Э (ВхШхГ): 476х600х350 мм. При этом полезная глубина данного изделия составляет 300 мм. Полезная высота — 9U. Цвет: чёрный (RAL 9005). Конструкция настенного шкафа ШРН-Э образована крышей, дном, дверцей, двумя передними направляющими и двумя съёмными боковыми стенками с точечными замками. Дополнительно может устанавливаться задняя стенка А-ШРН-Х. Все элементы жёстко фиксируются друг к другу за счёт креплений КМ-2-25. Данный тип шкафа исключительно лёгок в сборке. Данный шкаф комплектуется сплошной металлической дверью. Навесить дверцу можно как справа, так и слева. Для защиты от несанкционированного доступа к оборудованию на дверь установлен точечный замок. Шкаф ШРН-Э настенный 19'' оснащён двумя кабельными вводами, расположенными внизу и наверху, для установки щеточных вводов КВ-Щ-55.210А или КВ-Щ-55.210А-9005. Их размеры 210х55мм. С целью дополнительной вентиляции на крышу или основание вместо соответствующих заглушек могут монтироваться вентиляторные модули R-FAN. Вертикальные направляющие возможно регулировать по глубине. Комплектация шкафа предусматривает установку заземления и дополнительных направляющих ШРН-ВН-Х.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация черный ШРН-9.350.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
Высота (мм)
476
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
ЦМО ШРН-Э-9.350.1-9005 Шкаф телекоммуникационный является полностью разборным. Он предназначен для монтажа разнообразной 19-дюймовой аппаратуры активного и пассивного типа. При покупке изделие поставляется в плоской коробке, которую удобно транспортировать и хранить. Использование шкафов серии ШРН-Э наиболее целесообразно, если существуют сложности с установкой сварных конструкций. Размеры этого разборного шкафа ШРН-Э (ВхШхГ): 476х600х350 мм. При этом полезная глубина данного изделия составляет 300 мм. Полезная высота — 9U. Цвет: чёрный (RAL 9005). Конструкция настенного шкафа ШРН-Э образована крышей, дном, дверцей, двумя передними направляющими и двумя съёмными боковыми стенками с точечными замками. Дополнительно может устанавливаться задняя стенка А-ШРН-Х. Все элементы жёстко фиксируются друг к другу за счёт креплений КМ-2-25. Данный тип шкафа исключительно лёгок в сборке. Данный шкаф комплектуется сплошной металлической дверью. Навесить дверцу можно как справа, так и слева. Для защиты от несанкционированного доступа к оборудованию на дверь установлен точечный замок. Шкаф ШРН-Э настенный 19'' оснащён двумя кабельными вводами, расположенными внизу и наверху, для установки щеточных вводов КВ-Щ-55.210А или КВ-Щ-55.210А-9005. Их размеры 210х55мм. С целью дополнительной вентиляции на крышу или основание вместо соответствующих заглушек могут монтироваться вентиляторные модули R-FAN. Вертикальные направляющие возможно регулировать по глубине. Комплектация шкафа предусматривает установку заземления и дополнительных направляющих ШРН-ВН-Х.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация черный ШРН-9.350.1-9005 - по цене 12850 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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