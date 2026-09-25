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Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 5
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 5
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736885
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
15U
Высота (мм)
742
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х76х13
Вес, кг.
20.7

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350-9005

Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение. Настенный шкаф 19" ШРН-Э имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыша, дно, две боковые стенки, дверь. Настенный шкаф 19" ШРН-Э легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторного модуля МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
15U
Высота (мм)
742
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение. Настенный шкаф 19" ШРН-Э имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыша, дно, две боковые стенки, дверь. Настенный шкаф 19" ШРН-Э легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторного модуля МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна установка задней стенки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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