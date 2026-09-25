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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500.1 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500.1

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Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.500.1 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.500.1 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.500.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.500.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.500.1 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.500.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 650 руб. 
Начислим 259 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736830
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500.1
13 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
62х59х20
Вес, кг.
16.2

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500.1

Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500.1 - по цене 13650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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