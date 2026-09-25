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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650.1-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.650.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.650.1-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.650.1-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.650.1-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.650.1-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
65
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.650.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.650.1-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.650.1-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.650.1-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.650.1-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736882
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650.1-9005
13 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х63х17
Вес, кг.
23

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650.1-9005

Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования, который станет образцом порядка, безопасности и эффективной организации вашего рабочего пространства. Этот шкаф разработан для тех, кто ценит надежность, вместительность и безупречный порядок в монтаже критически важных систем. Конструкция шкафа продумана до мелочей. Его внушительная высота в двенадцать унифицированных модулей предоставляет ample место для размещения самого разнообразного оборудования стандарта девятнадцать дюймов: от серверов, коммутаторов и маршрутизаторов до источников бесперебойного питания и патч-панелей. При общей глубине корпуса в шестьсот пятьдесят миллиметров полезная глубина для монтажа составляет полноценные шестьсот миллиметров, что позволяет без труда устанавливать даже достаточно габаритные приборы, обеспечивая необходимое пространство для прокладки кабелей и вентиляции. Несмотря на свою вместительность, шкаф отличается рациональным использованием пространства, так как монтируется на стену, экономя тем самым ценную площадь пола. Его ширина в шестьсот миллиметров обеспечивает устойчивость и удобный доступ ко всем смонтированным устройствам. Важным преимуществом является его способность выдерживать значительный вес — максимальная нагрузка достигает шестидесяти пяти килограммов, что говорит о его прочности и долговечности.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования, который станет образцом порядка, безопасности и эффективной организации вашего рабочего пространства. Этот шкаф разработан для тех, кто ценит надежность, вместительность и безупречный порядок в монтаже критически важных систем. Конструкция шкафа продумана до мелочей. Его внушительная высота в двенадцать унифицированных модулей предоставляет ample место для размещения самого разнообразного оборудования стандарта девятнадцать дюймов: от серверов, коммутаторов и маршрутизаторов до источников бесперебойного питания и патч-панелей. При общей глубине корпуса в шестьсот пятьдесят миллиметров полезная глубина для монтажа составляет полноценные шестьсот миллиметров, что позволяет без труда устанавливать даже достаточно габаритные приборы, обеспечивая необходимое пространство для прокладки кабелей и вентиляции. Несмотря на свою вместительность, шкаф отличается рациональным использованием пространства, так как монтируется на стену, экономя тем самым ценную площадь пола. Его ширина в шестьсот миллиметров обеспечивает устойчивость и удобный доступ ко всем смонтированным устройствам. Важным преимуществом является его способность выдерживать значительный вес — максимальная нагрузка достигает шестидесяти пяти килограммов, что говорит о его прочности и долговечности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650.1-9005 - по цене 13760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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