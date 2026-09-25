Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650.1
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм перфорация серый ШРН-6.650.1
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО в лаконичном сером цвете – надежное решение для организации оборудования при ограниченном пространстве. Его высота 6U и полезная глубина 605 мм позволяют разместить всё необходимое – внутри достаточно места для компактного и аккуратного монтажа техники. Металлическая дверь защищает содержимое, обеспечивая безопасность. Шкаф рассчитан на максимальную нагрузку до 200 кг — ваши устройства будут в полном порядке. Благодаря продуманным размерам (346?600?670 мм), он не займёт много места, но вместит всё важное. Идеален для тех, кто ценит порядок и надежность в телекоммуникационной инфраструктуре.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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