Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736828
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
69х39х19
Вес, кг.
14.5
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350-9005
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 270 руб.3068 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-Э-9.500-9005
-
В наличииЦена 12 550 руб.3138 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650.1
-
В наличииЦена 12 550 руб.3138 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005
-
В наличииЦена 12 840 руб.3210 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация черный ШРН-9.350.1-9005
-
В наличииЦена 12 870 руб.3218 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350
-
В наличииЦена 13 310 руб.3328 руб. в СплитШкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M
-
В наличииЦена 13 480 руб.3370 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация черный ШРН-6.500.1-9005
-
В наличииЦена 13 560 руб.3390 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650
-
В наличииЦена 13 560 руб.3390 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650-9005
-
В наличииЦена 13 560 руб.3390 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500.1
-
В наличииЦена 13 740 руб.3435 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-Э предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-Э удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Настенный шкаф 19" ШРН-Э поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350-9005