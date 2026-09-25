Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350
Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Отсутствие острых углов с фронтальной стороны повышают безопасность при эксплуатации и обслуживании шкафов, что помогает исключить человеческие травмы при соприкосновении со шкафом. Возможна комплектация дверью с тонированным ударопрочным стеклом, сплошной металлической дверью. Новая конструкция стеклянной двери с механическим креплением стекла увеличивает её жесткость, и обеспечивает легкую замену стекла при его повреждении. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Новый усиленный точечный замок с поворотной ручкой увеличивает жесткость фиксации двери в закрытом положении и защиту от несанкционированного доступа, а также обеспечивает удобство при её открывании. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. В крыше и основании ШРН предусмотрены места для установки вентиляторных модулей R-FAN и щёточных вводов КВ-Щ . Система заземления входит в стандартную комплектацию шкафа. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Задняя часть корпуса шкафа имеет юнитовую перфорацию, что позволяет производить монтаж оборудования и аксессуаров имеющих четыре точки крепления. Также возможна установка второй пары вертикальных направляющих. Возможна установка задней стенки. Настенный шкаф 19" ШРН поставляется в собранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный шкаф 19" ШРН выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". Задняя стенка в базовую поставку не входит (докупается отдельно А-ШРН-х)
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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