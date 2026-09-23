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Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black

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Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 1
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Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 3
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Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 5
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 6
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 7
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 8
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 9
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 10
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 11
Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi 17T
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
1268x2756
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 9
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 10
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 11
  • Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736727
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
адаптер питания, защитная пленка, скрепка, USB кабель, документация
Линейка
Xiaomi 17T
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
1268x2756
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Частота процессора, МГц
3400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 50 +12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
470

Описание товара Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black

Смартфон Xiaomi 17T выполнен в стеклянном корпусе с пластиковой рамкой весом 200 граммов и габаритами 157,6 ? 75,2 ? 8,17 мм, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP68. Фронтальная панель из стекла Gorilla Glass 7i защищает плоский 6,59-дюймовый POLED-экран с разрешением 2756 ? 1268, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Вычислительная база устройства состоит из 4-нанометрового 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 8500-Ultra с графическим чипом Mali-G720 MC8, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенного накопителя UFS 4.1 объемом 256 или 512 ГБ без возможности расширения картами памяти. Система тыловых камер включает основной модуль на 50 Мп (?/1.77, оптическая стабилизация, автофокус), 50-мегапиксельный перископический телефотообъектив Leica с 5-кратным оптическим увеличением и стабилизацией, а также ультраширокоугольный датчик на 12 Мп. Разрешение врезанной фронтальной камеры составляет 32 Мп. Автономность обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки HyperCharge мощностью 67 Вт. Модель работает на базе операционной системы Android 16 с интерфейсом HyperOS 3, имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев, чип NFC, ИК-порт, модули Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 6e, а также слот для двух nano-SIM с поддержкой eSIM.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
адаптер питания, защитная пленка, скрепка, USB кабель, документация
Линейка
Xiaomi 17T
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
1268x2756
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Частота процессора, МГц
3400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 50 +12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Xiaomi 17T выполнен в стеклянном корпусе с пластиковой рамкой весом 200 граммов и габаритами 157,6 ? 75,2 ? 8,17 мм, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP68. Фронтальная панель из стекла Gorilla Glass 7i защищает плоский 6,59-дюймовый POLED-экран с разрешением 2756 ? 1268, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Вычислительная база устройства состоит из 4-нанометрового 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 8500-Ultra с графическим чипом Mali-G720 MC8, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенного накопителя UFS 4.1 объемом 256 или 512 ГБ без возможности расширения картами памяти. Система тыловых камер включает основной модуль на 50 Мп (?/1.77, оптическая стабилизация, автофокус), 50-мегапиксельный перископический телефотообъектив Leica с 5-кратным оптическим увеличением и стабилизацией, а также ультраширокоугольный датчик на 12 Мп. Разрешение врезанной фронтальной камеры составляет 32 Мп. Автономность обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки HyperCharge мощностью 67 Вт. Модель работает на базе операционной системы Android 16 с интерфейсом HyperOS 3, имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев, чип NFC, ИК-порт, модули Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 6e, а также слот для двух nano-SIM с поддержкой eSIM.
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Доставка
Отзывы


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