Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi 17T RU 12/512Gb Black
Смартфон Xiaomi 17T выполнен в стеклянном корпусе с пластиковой рамкой весом 200 граммов и габаритами 157,6 ? 75,2 ? 8,17 мм, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP68. Фронтальная панель из стекла Gorilla Glass 7i защищает плоский 6,59-дюймовый POLED-экран с разрешением 2756 ? 1268, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Вычислительная база устройства состоит из 4-нанометрового 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 8500-Ultra с графическим чипом Mali-G720 MC8, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенного накопителя UFS 4.1 объемом 256 или 512 ГБ без возможности расширения картами памяти. Система тыловых камер включает основной модуль на 50 Мп (?/1.77, оптическая стабилизация, автофокус), 50-мегапиксельный перископический телефотообъектив Leica с 5-кратным оптическим увеличением и стабилизацией, а также ультраширокоугольный датчик на 12 Мп. Разрешение врезанной фронтальной камеры составляет 32 Мп. Автономность обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки HyperCharge мощностью 67 Вт. Модель работает на базе операционной системы Android 16 с интерфейсом HyperOS 3, имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев, чип NFC, ИК-порт, модули Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 6e, а также слот для двух nano-SIM с поддержкой eSIM.
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