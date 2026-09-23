Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром
Смеситель для биде hansgrohe Vernis Shape в хромированном исполнении — это стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Благодаря современному дизайну и качественным материалам, он отлично дополнит интерьер и обеспечит долговечность эксплуатации. Оснащен сливным гарнитуром, который позволяет удобно управлять сливом воды. Легкое управление температурой и напором воды обеспечивает комфорт при использовании. Хромированная поверхность придает изделию элегантный внешний вид, устойчивость к износу и коррозии. Надежность, простота установки и современный дизайн делают этот смеситель идеальным выбором для тех, кто ценит качество, стиль и комфорт в ванной комнате.
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