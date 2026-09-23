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Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром

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Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром - фото 1
Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром - фото 2
Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром - фото 3
Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
78
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром - фото 1
  • Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром - фото 2
  • Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром - фото 3
  • Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736280
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, сливной гарнитур, крепеж, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
78
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х20х7
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром

Смеситель для биде hansgrohe Vernis Shape в хромированном исполнении — это стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Благодаря современному дизайну и качественным материалам, он отлично дополнит интерьер и обеспечит долговечность эксплуатации. Оснащен сливным гарнитуром, который позволяет удобно управлять сливом воды. Легкое управление температурой и напором воды обеспечивает комфорт при использовании. Хромированная поверхность придает изделию элегантный внешний вид, устойчивость к износу и коррозии. Надежность, простота установки и современный дизайн делают этот смеситель идеальным выбором для тех, кто ценит качество, стиль и комфорт в ванной комнате.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, сливной гарнитур, крепеж, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
78
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для биде hansgrohe Vernis Shape в хромированном исполнении — это стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Благодаря современному дизайну и качественным материалам, он отлично дополнит интерьер и обеспечит долговечность эксплуатации. Оснащен сливным гарнитуром, который позволяет удобно управлять сливом воды. Легкое управление температурой и напором воды обеспечивает комфорт при использовании. Хромированная поверхность придает изделию элегантный внешний вид, устойчивость к износу и коррозии. Надежность, простота установки и современный дизайн делают этот смеситель идеальным выбором для тех, кто ценит качество, стиль и комфорт в ванной комнате.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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