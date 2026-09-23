Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC
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Характеристики
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736142
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Характеристики
Бренд
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
5
Описание товара Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC
Карта памяти Samsung PRO Endurance microSDHC [MB-MJ32KA/APC] типа microSDXC позволяет записывать и хранить данные общим объемом 32 ГБ. Классы Class 10, UHS Class 1 и Video Class 10 обеспечивают запись со скоростью 30 Мбайт/сек и чтение с максимальной скоростью 100 Мбайт/сек. Карта Samsung PRO Endurance microSDHC [MB-MJ32KA/APC] гарантирует исправность при соблюдении рабочей температуры в диапазоне от -25 до 85 °C с напряжением 5 В. Она подходит для использования в цифровых камерах для создания детализированных фотографий и видео, а также для установки в дроны и видеорегистраторы.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC
Теги товара: 32 Гб, microSD, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Карта памяти Samsung PRO Endurance microSDHC [MB-MJ32KA/APC] типа microSDXC позволяет записывать и хранить данные общим объемом 32 ГБ. Классы Class 10, UHS Class 1 и Video Class 10 обеспечивают запись со скоростью 30 Мбайт/сек и чтение с максимальной скоростью 100 Мбайт/сек. Карта Samsung PRO Endurance microSDHC [MB-MJ32KA/APC] гарантирует исправность при соблюдении рабочей температуры в диапазоне от -25 до 85 °C с напряжением 5 В. Она подходит для использования в цифровых камерах для создания детализированных фотографий и видео, а также для установки в дроны и видеорегистраторы.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC
Теги товара: 32 Гб, microSD, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC
Теги товара: 32 Гб, microSD, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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