Top.Mail.Ru
Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC - фото 1
Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
  • Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC - фото 1
  • Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736142
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
5

Описание товара Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC

Карта памяти Samsung PRO Endurance microSDHC [MB-MJ32KA/APC] типа microSDXC позволяет записывать и хранить данные общим объемом 32 ГБ. Классы Class 10, UHS Class 1 и Video Class 10 обеспечивают запись со скоростью 30 Мбайт/сек и чтение с максимальной скоростью 100 Мбайт/сек. Карта Samsung PRO Endurance microSDHC [MB-MJ32KA/APC] гарантирует исправность при соблюдении рабочей температуры в диапазоне от -25 до 85 °C с напряжением 5 В. Она подходит для использования в цифровых камерах для создания детализированных фотографий и видео, а также для установки в дроны и видеорегистраторы.

Отзывы о товаре Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Samsung PRO Endurance microSDHC [MB-MJ32KA/APC] типа microSDXC позволяет записывать и хранить данные общим объемом 32 ГБ. Классы Class 10, UHS Class 1 и Video Class 10 обеспечивают запись со скоростью 30 Мбайт/сек и чтение с максимальной скоростью 100 Мбайт/сек. Карта Samsung PRO Endurance microSDHC [MB-MJ32KA/APC] гарантирует исправность при соблюдении рабочей температуры в диапазоне от -25 до 85 °C с напряжением 5 В. Она подходит для использования в цифровых камерах для создания детализированных фотографий и видео, а также для установки в дроны и видеорегистраторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Samsung PRO Endurance 32 ГБ microSDXC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...