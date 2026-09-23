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Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный купить с доставкой в Москве
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Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный

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Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный - фото 1
Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный - фото 2
Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный - фото 3
Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный - фото 4
Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Длина сетевого шнура
0.6
Габариты (ВxГxШ), мм
205 х 225 х 135 мм
  • Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный - фото 1
  • Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный - фото 2
  • Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный - фото 3
  • Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный - фото 4
  • Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735992
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный, прозрачный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Длина сетевого шнура
0.6
Габариты (ВxГxШ), мм
205 х 225 х 135 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
1.08

Описание товара Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный

Электрочайник Blackton сочетает в себе стиль и практичность. Вместительный объём в 1,8 л отлично подойдёт для семьи или компании друзей — больше не нужно ждать, чтобы приготовить чай для всех. Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый нагрев, а благодаря закрытому нагревательному элементу уход за чайником становится легче — накипь не задерживается на открытых деталях. Компактный вес всего 0,9 кг позволяет легко переставлять чайник, а длина сетевого шнура 0,6 м удобна для использования на любой кухне. Чёрный и прозрачный корпус из пластика и стекла добавит стильный акцент интерьеру. Practicality and design from Blackton — комфорт для вашей кухни каждый день.

Отзывы о товаре Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный, прозрачный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Длина сетевого шнура
0.6
Габариты (ВxГxШ), мм
205 х 225 х 135 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Blackton сочетает в себе стиль и практичность. Вместительный объём в 1,8 л отлично подойдёт для семьи или компании друзей — больше не нужно ждать, чтобы приготовить чай для всех. Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый нагрев, а благодаря закрытому нагревательному элементу уход за чайником становится легче — накипь не задерживается на открытых деталях. Компактный вес всего 0,9 кг позволяет легко переставлять чайник, а длина сетевого шнура 0,6 м удобна для использования на любой кухне. Чёрный и прозрачный корпус из пластика и стекла добавит стильный акцент интерьеру. Practicality and design from Blackton — комфорт для вашей кухни каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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