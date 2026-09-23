Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный
Электрочайник Blackton сочетает в себе стиль и практичность. Вместительный объём в 1,8 л отлично подойдёт для семьи или компании друзей — больше не нужно ждать, чтобы приготовить чай для всех. Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый нагрев, а благодаря закрытому нагревательному элементу уход за чайником становится легче — накипь не задерживается на открытых деталях. Компактный вес всего 0,9 кг позволяет легко переставлять чайник, а длина сетевого шнура 0,6 м удобна для использования на любой кухне. Чёрный и прозрачный корпус из пластика и стекла добавит стильный акцент интерьеру. Practicality and design from Blackton — комфорт для вашей кухни каждый день.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616R Red
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-279 черный
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, цвет б...
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, цвет к...
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-281 (1.7л) стекло, пластик, бело-г...
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-262 White
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-262 Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274B
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-279 синий
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Отзывы о товаре Чайник Blackton Bt KT100G Чёрный