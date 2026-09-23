Утюг BQ SI1002 Черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг BQ SI1002 Черный
Утюг BQ SI1002 имеет керамическую подошву, которая не оставляет блестящих следов на тканях. Паровой удар со скоростью 140 г/мин служит для устранения заломов. Механический переключатель позволяет регулировать интенсивность подачи пара. С режимом вертикального отпаривания можно не снимать вещи с вешалки. Функция сухого глаженья служит для удаления складок с подкладочных и деликатных материалов. Atlanta ATH-5542 оснащен резервуаром для воды объемом 320 мл. Режим разбрызгивания предназначен для локального увлажнения сухих участков. Тонкий край подошвы проникает к ткани между пуговицами. Для подключения к сети предусмотрен 1.6-метровый кабель.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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