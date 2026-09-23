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Утюг BQ SI1002 Черный купить с доставкой в Москве
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Утюг BQ SI1002 Черный

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Утюг BQ SI1002 Черный - фото 1
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Утюг BQ SI1002 Черный - фото 3
Утюг BQ SI1002 Черный - фото 4
Утюг BQ SI1002 Черный - фото 5
Утюг BQ SI1002 Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг BQ SI1002 Черный - фото 1
  • Утюг BQ SI1002 Черный - фото 2
  • Утюг BQ SI1002 Черный - фото 3
  • Утюг BQ SI1002 Черный - фото 4
  • Утюг BQ SI1002 Черный - фото 5
  • Утюг BQ SI1002 Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735895
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
320
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.6
Функции и особенности
вертикальное отпаривание
Габариты без упаковки
125x291x157 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х17х13
Вес, кг.
1.42

Описание товара Утюг BQ SI1002 Черный

Утюг BQ SI1002 имеет керамическую подошву, которая не оставляет блестящих следов на тканях. Паровой удар со скоростью 140 г/мин служит для устранения заломов. Механический переключатель позволяет регулировать интенсивность подачи пара. С режимом вертикального отпаривания можно не снимать вещи с вешалки. Функция сухого глаженья служит для удаления складок с подкладочных и деликатных материалов. Atlanta ATH-5542 оснащен резервуаром для воды объемом 320 мл. Режим разбрызгивания предназначен для локального увлажнения сухих участков. Тонкий край подошвы проникает к ткани между пуговицами. Для подключения к сети предусмотрен 1.6-метровый кабель.

Отзывы о товаре Утюг BQ SI1002 Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
320
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.6
Функции и особенности
вертикальное отпаривание
Габариты без упаковки
125x291x157 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг BQ SI1002 имеет керамическую подошву, которая не оставляет блестящих следов на тканях. Паровой удар со скоростью 140 г/мин служит для устранения заломов. Механический переключатель позволяет регулировать интенсивность подачи пара. С режимом вертикального отпаривания можно не снимать вещи с вешалки. Функция сухого глаженья служит для удаления складок с подкладочных и деликатных материалов. Atlanta ATH-5542 оснащен резервуаром для воды объемом 320 мл. Режим разбрызгивания предназначен для локального увлажнения сухих участков. Тонкий край подошвы проникает к ткани между пуговицами. Для подключения к сети предусмотрен 1.6-метровый кабель.
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Доставка
Отзывы


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