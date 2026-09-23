Гарантия качества
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735832
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Описание товара Термопот проточный BQ TP3001 Белый
Термопот проточный BQ TP3001 – это незаменимый помощник на любой кухне, обеспечивающий быстрый доступ к горячей воде в любое время. Его нагревательный элемент мощностью 2000 Вт обеспечивает моментальный нагрев воды, а вместительный съемный резервуар объемом 3.2 литра позволит вам наслаждаться горячими напитками в течение дня.
Яркий LED-дисплей с сенсорным управлением делает использование прибора простым и удобным. Вы можете настроить температуру нагрева от 25 до 100°C с точностью до 1°C, чтобы идеально подогреть воду для чая, кофе или других напитков. Функция регулировки объема порции от 150 до 500 мл позволяет налить ровно столько воды, сколько вам нужно. Термопот диспенсер BQ TP3001 оснащен электрической помпой, которая обеспечивает быструю и удобную подачу воды. Съемный резервуар для воды упрощает очистку и обслуживание прибора.
Подсветка стакана и индикатор уровня воды добавляет комфорта в использовании. Безопасность эксплуатации гарантируют система защиты от перегрева и функция блокировки кнопок и подачи воды. BQ TP3001 - это идеальное решение для большой семьи или офиса, сочетающее в себе функциональность, надежность и элегантный дизайн
Термопот проточный BQ TP3001 – это незаменимый помощник на любой кухне, обеспечивающий быстрый доступ к горячей воде в любое время. Его нагревательный элемент мощностью 2000 Вт обеспечивает моментальный нагрев воды, а вместительный съемный резервуар объемом 3.2 литра позволит вам наслаждаться горячими напитками в течение дня.
Яркий LED-дисплей с сенсорным управлением делает использование прибора простым и удобным. Вы можете настроить температуру нагрева от 25 до 100°C с точностью до 1°C, чтобы идеально подогреть воду для чая, кофе или других напитков. Функция регулировки объема порции от 150 до 500 мл позволяет налить ровно столько воды, сколько вам нужно. Термопот диспенсер BQ TP3001 оснащен электрической помпой, которая обеспечивает быструю и удобную подачу воды. Съемный резервуар для воды упрощает очистку и обслуживание прибора.
Подсветка стакана и индикатор уровня воды добавляет комфорта в использовании. Безопасность эксплуатации гарантируют система защиты от перегрева и функция блокировки кнопок и подачи воды. BQ TP3001 - это идеальное решение для большой семьи или офиса, сочетающее в себе функциональность, надежность и элегантный дизайн
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