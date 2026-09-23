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Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый купить с доставкой в Москве
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Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый

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Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый - фото 1
Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый - фото 2
Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый - фото 3
Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый - фото 1
  • Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый - фото 2
  • Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый - фото 3
  • Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735693
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
обогреватель
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х37х13
Вес, кг.
6.05

Описание товара Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый

Масляный радиатор Blackton — грамотное решение для быстрого и тихого обогрева помещения до 20 м?. Он сочетает высокую мощность 1500 Вт и компактные размеры — вес всего 5,5 кг делает его лёгким для перемещения. Напольная установка и ножки-колёсики обеспечивают мобильность: вы легко переставите радиатор туда, где нужен тёплый воздух. Механическое управление надёжно и просто в использовании — никаких лишних сложностей. 7 секций равномерно распределяют тепло, обеспечивая комфорт в каждом уголке комнаты. Защита от мороза и автоматическое отключение при перегреве гарантируют безопасность даже при круглосуточной работе. Классический белый цвет отлично впишется в любой интерьер.



Теги товара: 7 секций

Отзывы о товаре Масляный обогреватель Blackton Bt OH1110 Белый




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
обогреватель
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
230
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный радиатор Blackton — грамотное решение для быстрого и тихого обогрева помещения до 20 м?. Он сочетает высокую мощность 1500 Вт и компактные размеры — вес всего 5,5 кг делает его лёгким для перемещения. Напольная установка и ножки-колёсики обеспечивают мобильность: вы легко переставите радиатор туда, где нужен тёплый воздух. Механическое управление надёжно и просто в использовании — никаких лишних сложностей. 7 секций равномерно распределяют тепло, обеспечивая комфорт в каждом уголке комнаты. Защита от мороза и автоматическое отключение при перегреве гарантируют безопасность даже при круглосуточной работе. Классический белый цвет отлично впишется в любой интерьер.


Теги товара: 7 секций
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Отзывы


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