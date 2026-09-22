Радиатор масляный Brasson BOR-7 Touch, 7 секций, 1500 Вт, черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719446
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Масляный обогреватель BRASSON BOR-7 TOUCH – комфорт и тепло в каждом уголке Вашего дома.
Модель BOR-7 TOUCH – стильный и современный обогреватель мощностью 1500 Вт, способный обеспечить быстрый и эффективный обогрев помещения площадью до 15 м2. Сенсорная панель управления позволяет легко настроить работу обогревателя, а с помощью пульта дистанционного управления Вы сможете контролировать работу устройства из любой точки помещения.
Обогреватель безопасен в эксплуатации, обладает функцией защиты от перегрева и опрокидывания. Модель BOR-7 TOUCH оборудована встроенным термостатом, а также функцией защиты от детей, за счет чего предотвращается случайное изменение настроек устройства. Для создания комфортных условий в помещении Вы можете выбрать один из трех режимов работы обогревателя: ECO – экологичный энергосберегающий режим, Comfort – комфортный режим, при котором обогреватель работает на максимальной мощности, обеспечивая быстрый нагрев помещения, Antifrost – режим защиты от замерзания.
Обогреватель можно свободно перемещать по помещению, так как он оснащен ножками на колесах, также предусмотрено место для хранения шнура. Благодаря современному минималистичному дизайну обогреватель органично впишется как в офисный, так и в домашний интерьер.
Масляный обогреватель BRASSON BOR-7 TOUCH – комфорт и тепло в каждом уголке Вашего дома.
Модель BOR-7 TOUCH – стильный и современный обогреватель мощностью 1500 Вт, способный обеспечить быстрый и эффективный обогрев помещения площадью до 15 м2. Сенсорная панель управления позволяет легко настроить работу обогревателя, а с помощью пульта дистанционного управления Вы сможете контролировать работу устройства из любой точки помещения.
Обогреватель безопасен в эксплуатации, обладает функцией защиты от перегрева и опрокидывания. Модель BOR-7 TOUCH оборудована встроенным термостатом, а также функцией защиты от детей, за счет чего предотвращается случайное изменение настроек устройства. Для создания комфортных условий в помещении Вы можете выбрать один из трех режимов работы обогревателя: ECO – экологичный энергосберегающий режим, Comfort – комфортный режим, при котором обогреватель работает на максимальной мощности, обеспечивая быстрый нагрев помещения, Antifrost – режим защиты от замерзания.
Обогреватель можно свободно перемещать по помещению, так как он оснащен ножками на колесах, также предусмотрено место для хранения шнура. Благодаря современному минималистичному дизайну обогреватель органично впишется как в офисный, так и в домашний интерьер.
Радиатор масляный Brasson BOR-7 Touch, 7 секций, 1500 Вт, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиатор масляный Brasson BOR-7 Touch, 7 секций, 1500 Вт, черный