Радиатор масляный NeoClima NC 9309
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Характеристики
Тип товара
Масляные радиаторы
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
2000
Количество секций
9
Термостат
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379433
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масляные радиаторы
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
2000
Таймер
нет
Количество секций
9
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х44х13
Вес, кг.
9.8
Описание товара Радиатор масляный NeoClima NC 9309
Масляный радиатор Neoclima серии NC - электрический прибор бытового назначения, предназначенный для отопления небольших помещений. Удобные ручки управления обеспечивают простоту и легкость настройки радиатора. Мощности 2000 Вт вполне достаточно, чтобы обогреть помещение площадью до 20 м2. Этот компактный и легкий прибор оснащен колесиками для более удобного перемещения.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций
Теги товара: 9 секций
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Масляные радиаторы
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
2000
Таймер
нет
Количество секций
9
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Масляный радиатор Neoclima серии NC - электрический прибор бытового назначения, предназначенный для отопления небольших помещений. Удобные ручки управления обеспечивают простоту и легкость настройки радиатора. Мощности 2000 Вт вполне достаточно, чтобы обогреть помещение площадью до 20 м2. Этот компактный и легкий прибор оснащен колесиками для более удобного перемещения.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций
Теги товара: 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций
Теги товара: 9 секций
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