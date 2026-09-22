Радиатор масляный Brasson BOR-9 Touch, 9 секций,2000 Вт, черный, пульт ДУ

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Цвет
черный
Площадь обогрева, м2
20
Количество секций
7
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720128
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Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH – это надежное и комфортное решение для создания тепла в вашем доме, офисе и даже на даче. Этот электрический обогреватель для дома оснащен 9 секциями и мощностью 2000 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное прогревание помещения до 20 м2. Благодаря сенсорному управлению и пульту ДУ, вы легко настроите режимы работы: энергосберегающий ECO, максимальный Comfort и защиту от замерзания Antifrost. Этот напольный масляный радиатор с встроенным термостатом и защитой от детей сочетает в себе безопасность и удобство. Колеса для перемещения и место для хранения шнура делают обогреватель идеальной бытовой техникой для дома. Его стильный дизайн гармонично впишется в интерьер любой комнаты, обеспечивая надежное тепло и уют.
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH – это надежное и комфортное решение для создания тепла в вашем доме, офисе и даже на даче. Этот электрический обогреватель для дома оснащен 9 секциями и мощностью 2000 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное прогревание помещения до 20 м2. Благодаря сенсорному управлению и пульту ДУ, вы легко настроите режимы работы: энергосберегающий ECO, максимальный Comfort и защиту от замерзания Antifrost. Этот напольный масляный радиатор с встроенным термостатом и защитой от детей сочетает в себе безопасность и удобство. Колеса для перемещения и место для хранения шнура делают обогреватель идеальной бытовой техникой для дома. Его стильный дизайн гармонично впишется в интерьер любой комнаты, обеспечивая надежное тепло и уют.
Радиатор масляный Brasson BOR-9 Touch, 9 секций,2000 Вт, черный, пульт ДУ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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