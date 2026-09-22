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Радиатор масляный Sonnen DFS-7E, 7 секций, 1500Вт, белый купить с доставкой в Москве
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Радиатор масляный Sonnen DFS-7E, 7 секций, 1500Вт, белый

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Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 1
Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 2
Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 3
Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 4
Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 5
Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 6
Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 7
Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 8
Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 9
Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 10
Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
  • Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 1
  • Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 2
  • Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 3
  • Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 4
  • Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 5
  • Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 6
  • Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 7
  • Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 8
  • Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 9
  • Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 10
  • Обогреватель масляный SONNEN DFS-7E, 7секций, 1500Вт, 3 режима,механическое управление,белый, 457779 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720167
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х14
Вес, кг.
6.36

Описание товара Радиатор масляный Sonnen DFS-7E, 7 секций, 1500Вт, белый

Масляный обогреватель SONNEN DFS-7E обеспечит комфорт и тепло на даче, в офисе или дома. Обогреватель SONNEN DFS-7E способен обеспечить быстрый и эффективный обогрев помещения площадью до 15 м2. Устройство оборудовано интуитивно простым механическим управлением. Для создания комфортных условий в помещении Вы можете выбрать один из 3 температурных режимов. Также обогреватель оборудован встроенным термостатом и индикатором работы. Устройство безопасно в эксплуатации, не сжигает кислород в помещении и обладает функцией защиты от перегрева. Обогреватель подключается к бытовой электрической сети. Его можно свободно перемещать при помощи колес и удобной ручки, также предусмотрено место для хранения шнура. Может быть размещен в любом удобном месте.



Теги товара: 7 секций

Отзывы о товаре Радиатор масляный Sonnen DFS-7E, 7 секций, 1500Вт, белый




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный обогреватель SONNEN DFS-7E обеспечит комфорт и тепло на даче, в офисе или дома. Обогреватель SONNEN DFS-7E способен обеспечить быстрый и эффективный обогрев помещения площадью до 15 м2. Устройство оборудовано интуитивно простым механическим управлением. Для создания комфортных условий в помещении Вы можете выбрать один из 3 температурных режимов. Также обогреватель оборудован встроенным термостатом и индикатором работы. Устройство безопасно в эксплуатации, не сжигает кислород в помещении и обладает функцией защиты от перегрева. Обогреватель подключается к бытовой электрической сети. Его можно свободно перемещать при помощи колес и удобной ручки, также предусмотрено место для хранения шнура. Может быть размещен в любом удобном месте.


Теги товара: 7 секций
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Отзывы


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