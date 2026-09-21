Радиатор масляный Sonnen DFN-09BL, 9 секций, 2000 Вт, черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Радиатор масляный Sonnen DFN-09BL, 9 секций, 2000 Вт, черный
Масляный обогреватель SONNEN DFN-09BL предназначен для поддержания комфортной температуры воздуха в помещении. Обогреватель оборудован интуитивно простым механическим управлением. Количество секций - 9, мощность - 2000 Вт. Обеспечивает эффективный обогрев помещения площадью до 20 м2. Выключатель оснащен световым индикатором с блоком регулировки температуры. Обогреватель безопасен в эксплуатации, не сжигает кислород в помещении и обладает функцией защиты от перегрева, оборудован встроенным термостатом, имеет 3 температурных режима, а также индикатор режимов работы. Подключается к бытовой электрической сети. Обогреватель можно свободно перемещать при помощи колес и удобной ручки, предусмотрено место для хранения шнура. Может быть размещен в любом удобном месте. Мощность: 2000 Вт. Количество секций: 9. Рекомендованная площадь обогрева: 20 м2. Тип управления: механическое. Термостат (терморегулятор): да. Индикация: да. Серия: DF. Ножки-колесики в комплекте: да. Наличие ручки для перемещения: да. Место для хранения шнура: да. Длина шнура: 1.7 м. Высота товара: 545 мм. Ширина товара: 395 мм. Глубина товара: 238 мм. Цвет: черный/серый. Вес: 6.1 кг Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 455311. Штрихкод - 4606224362885
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Теги товара: 9 секций
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Теги товара: 9 секций
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