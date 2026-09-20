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Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543405
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Описание товара Радиатор масляный Sonnen DFS-11, 11 секций, 2500 Вт, белый
Масляный обогреватель SONNEN DFS-11 с 11-ю секциями оснащен термостатом и простым механическим управлением. 3 режима мощности позволят быстро прогреть пространство в 25 м? в зависимости от погоды. Благодаря такому прибору дома или в офисе всегда будет теплая и уютная обстановка. Устройство SONNEN DFS-11 оснащено удобной ручкой и небольшими колесиками для перемещения даже горячего обогревателя в другую комнату. Длины кабеля 1.7 м достаточно для подключения в розетку при установке радиатора вдоль холодной стены или под окном. Система защиты от перегрева автоматически отключит прибор, продлевая его срок службы и создавая безопасные для работы условия.
Масляный обогреватель SONNEN DFS-11 с 11-ю секциями оснащен термостатом и простым механическим управлением. 3 режима мощности позволят быстро прогреть пространство в 25 м? в зависимости от погоды. Благодаря такому прибору дома или в офисе всегда будет теплая и уютная обстановка. Устройство SONNEN DFS-11 оснащено удобной ручкой и небольшими колесиками для перемещения даже горячего обогревателя в другую комнату. Длины кабеля 1.7 м достаточно для подключения в розетку при установке радиатора вдоль холодной стены или под окном. Система защиты от перегрева автоматически отключит прибор, продлевая его срок службы и создавая безопасные для работы условия.
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