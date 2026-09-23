Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый
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Характеристики
Описание товара Масляный обогреватель Blackton Bt OH2110 Белый
Масляный радиатор Blackton — компактное и мощное решение для обогрева помещений до 20 м?. Благодаря мощности 1500 Вт и надёжному термостату вы легко поддержите комфортную температуру даже в морозы. Семь секций обеспечивают эффективный и равномерный прогрев комнаты. Модель весит всего 5,5 кг — её удобно перемещать благодаря ножкам-колёсам. Механическое управление делает эксплуатацию простой и надёжной. Радует и безопасность: радиатор автоматически отключится при перегреве и убережёт ваши вещи от мороза. Бело-серая гамма впишется в любой интерьер, а напольная установка позволяет выбрать идеальное место для размещения.
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Теги товара: 7 секций
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
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