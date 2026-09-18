Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-05W 1000 (5 секций)
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Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%3 316 руб. 4 520 руб.
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В наличии
Код товара: 328784
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 316 руб. -27%
4 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиатор масляный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х30х14
Вес, кг.
5
Описание товара Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-05W 1000 (5 секций)
Маслонаполненные радиаторы Ballu серии Cube – это эффективные отопительные приборы в современном прямоугольном корпусе. Радиаторы серии Cube имеют от 5 до 11 секций и идеально подходят для помещений площадью от 15 до 27 метров. Высокоточный термостат Opti-Heat позволяет поддерживать необходимую температуру автоматически. Для высокой безопасности серия оборудована датчиком защиты от перегрева и ножками конструкции High Stability, которая повышает устойчивость прибора и исключает его опрокидывание. Антикоррозийный состав Protective Coating защищает корпус масляного радиатора от негативных воздействий.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
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Маслонаполненные радиаторы Ballu серии Cube – это эффективные отопительные приборы в современном прямоугольном корпусе. Радиаторы серии Cube имеют от 5 до 11 секций и идеально подходят для помещений площадью от 15 до 27 метров. Высокоточный термостат Opti-Heat позволяет поддерживать необходимую температуру автоматически. Для высокой безопасности серия оборудована датчиком защиты от перегрева и ножками конструкции High Stability, которая повышает устойчивость прибора и исключает его опрокидывание. Антикоррозийный состав Protective Coating защищает корпус масляного радиатора от негативных воздействий.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-05W 1000 (5 секций) - стоимость товара 3316 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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