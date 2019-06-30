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Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8

(3)
Артикул: 73522
  • Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 - фото 1
  • Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 - фото 2
  • Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 - фото 3
Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 - фото 1
Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 - фото 2
Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 - фото 3
2 920 руб. 
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Артикул: 73522
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия 1 года.
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараИрригатор
Вес, кг1.47
Высота, см18
Давление струи, кПа290 - 810
Длина, см16.5
Количество режимов4
КомплектацияОсновное устройство, Сменная насадка - 5 шт. (4 шт. - стандартные струйные насадки, 1 шт. - пародонтологическая), Шурупы для крепления к стене, Руководство по эксплуатации на русском языке, Гарантийный талон.
Насадок в комплекте5
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
ПроизводствоТайвань
Частота пульсации воды1200 имп/мин
Ширина, см14

Ирригатор Little Doctor Aquajet Ld-a8 представляет собой современный прибор, предназначенный для ухода за полостью рта. Имеет регулируемую подачу воды, пять различных насадок, включая насадку с гибким распылителем, позволяют достичь труднодоступных мест полости рта, эффективно вычистить межзубное пространство и десенные карманы. Мягкое покрытие Soft-Touch делает пользование ирригатором Little Doctor Aquajet Ld-a8 легким и приятным.

Особенности:
  • Струя воды подается под давлением более 8 атм.;
  • Возможность плавной регулировки позволяет использовать прибор детям и людям с чувствительной слизистой;
  • Емкость контейнера для жидкости составляет 500 мл;
  • Частота пульсаций - 1200 имп./мин.;
  • Контейнер для жидкости и отсек для насадок можно мыть в посудомоечной машине.
Комплектация:
  • Основной блок (компрессор) ирригатора полости рта Little Doctor AquaJet LD-A7
  • Насадки Little Doctor AquaJet LD-SA01 (4 шт.)
  • Насадки Little Doctor AquaJet LD-SA02 (1шт.)
  • Контейнер с крышкой
  • Панель для крепления прибора к стене
  • Комплект шурупов и дюбелей для крепления к стене
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон
  • Упаковка

 

Видео:

Видеообзор на Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8

Видеообзор Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8

 



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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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30.06.2019
Достоинства:
Мощный. Простой в использовании.

Недостатки:
прослужил 1 год. потом начались проблемы с давлением. а через 1,5 года он начал протекать( внутри, где стоит мотор). Думала из-за осадка от воды (промывала средствами от накипи), но видимо трещина. Ремонт будет стоить не на много меньше чем новый купить. Громоздкий, тяжелый. Перевозить с собой очень не удобно( ну он так-то и не портативный), так что это не особо то и минус, но усесть при покупки стоит.

Комментарий:
Куплю другую модель, так как поняла что мне необходим портативный ирригатор. Вообще всем друзьям советую пользоваться ирригаторами. А в частности советую эту модель и этот интернет магазин


23.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Работает немного тише чем LD-A7 (пользуюсь обеими версиями). Отлично выполняет свои функции. Дополнительная насадка в комплекте.

Недостатки:
Дополнительная, подарочная насадка (с силиконовым наконечником), оказалась с браком. Через несколько месяцев, пластик растрескался в районе изгиба, и раствор для чистки стал брызгать через образовавшуюся щель, во время использования. Остальные (стандартные) насадки, без изьяна.

Комментарий:
Купил себе этот ирригатор на работу (в мастерскую). Дома давно и успешно пользуюсь LD-A7, потому выбор производителя был очевиден.


12.12.2018
Достоинства:
Удобный, им легко пользоваться, о очень понятен. Нормальная струя, хорошо вымывает остатки, даже после чистки щеткой и зубной нитью.

Недостатки:
Пока не заметила.

Комментарий:
Очень нужная вещь. Т.к. остатки пищи провоцируют заболевания не только полости рта, но и внутренних органов.

Самовывоз невозможен
Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 – стоимость товара 2920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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