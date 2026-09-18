Ирригатор Revyline RL 450 White

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 339359
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Ирригатор Revyline RL 450 представлен в элегантном серебристом корпусе с широкой ручкой, удобной для удержания. Портативное устройство оснащено емкостью на 240 мл для пульсирующей подачи воды при скорости 1700 пульс/мин. Прибор дополнен пятью режимами и пятью насадками: 2 для ирригации, ортодонтальная, пародонтальная и щетка для чистки языка. Устройство Revyline RL 450 позволяет сделать на насадках маркерные пометки, чтобы каждый член семьи знал, где находится его щетка. Работа осуществляется от аккумулятора с ярким индикатором, требующего для полной зарядки всего 5 часов. Базовая комплектация дополнена USB-кабелем и удобным для хранения дорожным футляром.
Ирригатор Revyline RL 450 представлен в элегантном серебристом корпусе с широкой ручкой, удобной для удержания. Портативное устройство оснащено емкостью на 240 мл для пульсирующей подачи воды при скорости 1700 пульс/мин. Прибор дополнен пятью режимами и пятью насадками: 2 для ирригации, ортодонтальная, пародонтальная и щетка для чистки языка. Устройство Revyline RL 450 позволяет сделать на насадках маркерные пометки, чтобы каждый член семьи знал, где находится его щетка. Работа осуществляется от аккумулятора с ярким индикатором, требующего для полной зарядки всего 5 часов. Базовая комплектация дополнена USB-кабелем и удобным для хранения дорожным футляром.
Ирригатор Revyline RL 450 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ирригатор Revyline RL 450 White