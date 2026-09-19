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Характеристики
Тип товара
Ирригаторы
Количество температурных режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1700 имп/мин
Давление струи, кПа
210-870
Насадок в комплекте
для струйной чистки, для чистки языка, пародонтологическая, ортодонтическая, для чистки имплантов и коронок
Питание от сети
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 430835
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для струйной чистки, для чистки языка, пародонтологическая, ортодонтическая, для чистки имплантов и коронок
Питание от сети
да
Ширина, см
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х11
Вес, г.
433
Описание товара Ирригатор Revyline RL100 Black
Ирригатор Revyline RL 100 в стильном черном корпусе готов сутки напролет стоять на страже здоровья полости рта. Устройство с 7 сменными насадками для зубов, языка, ортодонтических конструкций и десен не оставит шанса загрязнениям и бактериям. Вода или специальная жидкость могут подаваться под давлением от 210 до 870 кПа в 10 режимах, а количество пульсаций достигает 1700 в минуту. Чтобы не контролировать скрупулезно, сколько занимает времени очистка полости рта, активируйте таймер. В корпусе ирригатора Revyline RL 100 предусмотрен специальный отсек для хранения насадок, который закрывается крышкой. Питание устройство получает от электросети. Стационарный корпус модели достаточно требователен к месту для хранения, поэтому его размещение в ванной нужно обдумать заранее.
для струйной чистки, для чистки языка, пародонтологическая, ортодонтическая, для чистки имплантов и коронок
Питание от сети
да
Ширина, см
13.5
Страна производитель
Китай
Описание
Ирригатор Revyline RL 100 в стильном черном корпусе готов сутки напролет стоять на страже здоровья полости рта. Устройство с 7 сменными насадками для зубов, языка, ортодонтических конструкций и десен не оставит шанса загрязнениям и бактериям. Вода или специальная жидкость могут подаваться под давлением от 210 до 870 кПа в 10 режимах, а количество пульсаций достигает 1700 в минуту. Чтобы не контролировать скрупулезно, сколько занимает времени очистка полости рта, активируйте таймер. В корпусе ирригатора Revyline RL 100 предусмотрен специальный отсек для хранения насадок, который закрывается крышкой. Питание устройство получает от электросети. Стационарный корпус модели достаточно требователен к месту для хранения, поэтому его размещение в ванной нужно обдумать заранее.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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