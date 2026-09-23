Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Мураками
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735069
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Мураками
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Минуты, Догвилль, Гений (тебе), Нулевой километр, Среди акул, Про Урал, 364, Легенда, Кепочка, 52 герца, Пошуршали листьями, Только хорошее (Live), Бред, В Белом море, В горы, Adios, Мосты, Говори, Наш страх, За стеной, Вали домой, Наутёк, Супермен, Честности нет
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Минуты, Догвилль, Гений (тебе), Нулевой километр, Среди акул, Про Урал, 364, Легенда, Кепочка, 52 герца, Пошуршали листьями, Только хорошее (Live), Бред, В Белом море, В горы, Adios, Мосты, Говори, Наш страх, За стеной, Вали домой, Наутёк, Супермен, Честности нет
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Мураками
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Минуты, Догвилль, Гений (тебе), Нулевой километр, Среди акул, Про Урал, 364, Легенда, Кепочка, 52 герца, Пошуршали листьями, Только хорошее (Live), Бред, В Белом море, В горы, Adios, Мосты, Говори, Наш страх, За стеной, Вали домой, Наутёк, Супермен, Честности нет
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Минуты, Догвилль, Гений (тебе), Нулевой километр, Среди акул, Про Урал, 364, Легенда, Кепочка, 52 герца, Пошуршали листьями, Только хорошее (Live), Бред, В Белом море, В горы, Adios, Мосты, Говори, Наш страх, За стеной, Вали домой, Наутёк, Супермен, Честности нет
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Легенды Русского Рока - Мураками (Blue) (4640001406713) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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