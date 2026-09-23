Gotan Project - Tango 3.0 (3700426912532) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Gotan Project
Альбом (сингл)
Tango 3.0
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735052
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Характеристики
Бренд
Ya Basta!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ya Basta!
Barcode
[3700426912532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Gotan Project
Альбом (сингл)
Tango 3.0
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Tango Square, Rayuela, Desilusi?n, Peligro, La Gloria, Mil Millones, Tu Misterio, De Hombre A Hombre, El Mensajero, Panamericana, ?rase Una Vez, La M?sica De Siempre, Div?n, Inmigrante, Esclava Del Amor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gotan Project - Tango 3.0 (3700426912532) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tango Square, Rayuela, Desilusi?n, Peligro, La Gloria, Mil Millones, Tu Misterio, De Hombre A Hombre, El Mensajero, Panamericana, ?rase Una Vez, La M?sica De Siempre, Div?n, Inmigrante, Esclava Del Amor
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Ya Basta!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ya Basta!
Barcode
[3700426912532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Gotan Project
Альбом (сингл)
Tango 3.0
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Tango Square, Rayuela, Desilusi?n, Peligro, La Gloria, Mil Millones, Tu Misterio, De Hombre A Hombre, El Mensajero, Panamericana, ?rase Una Vez, La M?sica De Siempre, Div?n, Inmigrante, Esclava Del Amor
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tango Square, Rayuela, Desilusi?n, Peligro, La Gloria, Mil Millones, Tu Misterio, De Hombre A Hombre, El Mensajero, Panamericana, ?rase Una Vez, La M?sica De Siempre, Div?n, Inmigrante, Esclava Del Amor
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