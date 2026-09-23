Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) виниловая пластинка
Дебютный альбом Aerosmith, названный в честь группы, демонстрирует энергичные риффы, мощную ритм-секцию и завораживающий вокал легендарной группы, которые оставались их визитной карточкой на протяжении более 50 лет. «Легендарное издание» — это переиздание дебютного альбома Aerosmith. В это новое, заново смикшированное и ремастерированное издание вошли такие нестареющие классические композиции, как «Mama Kin», «Movin' Out», «Make It» и незабываемый гимн «Dream On». Это новое, переизданное и ремастерированное издание выпущено на 180-граммовом черном виниле и включает в себя такие нестареющие классические композиции, как "Mama Kin", "Movin' Out" и "Make It", а также бессмертный гимн "Dream On".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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