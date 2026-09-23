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Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) виниловая пластинка

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Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) - фото 2
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Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) - фото 4
Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) - фото 5
Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Aerosmith
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) - фото 1
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  • Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) - фото 3
  • Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) - фото 4
  • Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) - фото 5
  • Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734989
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465852424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Aerosmith
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Make It (2024 Mix), Somebody (2024 Mix), Dream On (2024 Mix), One Way Street (2024 Mix), Mama Kin (2024 Mix), Write Me A Letter (2024 Mix), Movin' Out (2024 Mix), Walkin' The Dog (2024 Mix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) виниловая пластинка

Дебютный альбом Aerosmith, названный в честь группы, демонстрирует энергичные риффы, мощную ритм-секцию и завораживающий вокал легендарной группы, которые оставались их визитной карточкой на протяжении более 50 лет. «Легендарное издание» — это переиздание дебютного альбома Aerosmith. В это новое, заново смикшированное и ремастерированное издание вошли такие нестареющие классические композиции, как «Mama Kin», «Movin' Out», «Make It» и незабываемый гимн «Dream On». Это новое, переизданное и ремастерированное издание выпущено на 180-граммовом черном виниле и включает в себя такие нестареющие классические композиции, как "Mama Kin", "Movin' Out" и "Make It", а также бессмертный гимн "Dream On".

Отзывы о товаре Aerosmith - Aerosmith (0602465852424) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465852424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Aerosmith
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Make It (2024 Mix), Somebody (2024 Mix), Dream On (2024 Mix), One Way Street (2024 Mix), Mama Kin (2024 Mix), Write Me A Letter (2024 Mix), Movin' Out (2024 Mix), Walkin' The Dog (2024 Mix)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом Aerosmith, названный в честь группы, демонстрирует энергичные риффы, мощную ритм-секцию и завораживающий вокал легендарной группы, которые оставались их визитной карточкой на протяжении более 50 лет. «Легендарное издание» — это переиздание дебютного альбома Aerosmith. В это новое, заново смикшированное и ремастерированное издание вошли такие нестареющие классические композиции, как «Mama Kin», «Movin' Out», «Make It» и незабываемый гимн «Dream On». Это новое, переизданное и ремастерированное издание выпущено на 180-граммовом черном виниле и включает в себя такие нестареющие классические композиции, как "Mama Kin", "Movin' Out" и "Make It", а также бессмертный гимн "Dream On".
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