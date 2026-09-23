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Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) виниловая пластинка

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Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) - фото 2
Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peggy Gou
Альбом (сингл)
Dj-Kicks
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) - фото 1
  • Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) - фото 2
  • Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734936
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Характеристики

Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548104370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peggy Gou
Альбом (сингл)
Dj-Kicks
Жанр
House
Трек-лист
Peggy Gou - Hungboo (DJ-Kicks), The System - Vampirella, Pegasus - Perseguido Por El Rayo, I:Cube - Cassette Jam 1993, Sly And Lovechild - The World According To Sly & Lovechild (Andrew Weatherall Soul Of Europe Mix), Deniro - Epirus, Psyche - Crackdown, Hiver - Pert, Aphex Twin - Vordhosbn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
DJ-Kicks
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peggy Gou - Hungboo (DJ-Kicks), The System - Vampirella, Pegasus - Perseguido Por El Rayo, I:Cube - Cassette Jam 1993, Sly And Lovechild - The World According To Sly & Lovechild (Andrew Weatherall Soul Of Europe Mix), Deniro - Epirus, Psyche - Crackdown, Hiver - Pert, Aphex Twin - Vordhosbn

Отзывы о товаре Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548104370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peggy Gou
Альбом (сингл)
Dj-Kicks
Жанр
House
Трек-лист
Peggy Gou - Hungboo (DJ-Kicks), The System - Vampirella, Pegasus - Perseguido Por El Rayo, I:Cube - Cassette Jam 1993, Sly And Lovechild - The World According To Sly & Lovechild (Andrew Weatherall Soul Of Europe Mix), Deniro - Epirus, Psyche - Crackdown, Hiver - Pert, Aphex Twin - Vordhosbn
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
DJ-Kicks
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peggy Gou - Hungboo (DJ-Kicks), The System - Vampirella, Pegasus - Perseguido Por El Rayo, I:Cube - Cassette Jam 1993, Sly And Lovechild - The World According To Sly & Lovechild (Andrew Weatherall Soul Of Europe Mix), Deniro - Epirus, Psyche - Crackdown, Hiver - Pert, Aphex Twin - Vordhosbn
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