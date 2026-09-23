Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
208 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734765
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Телевизор LG OLED OLED65G5RLA.ARUG 65"
Телевизоры LG 2025 года выпуска продолжают традиции бренда, сочетая передовые технологии и стильный дизайн. Эта модель с диагональю экрана 65 дюймов (или 164 см) действительно впечатляет. С технологией OLED и разрешением 3840х2160, телевизор обеспечивает четкое изображение, которое гарантирует захватывающее погружение в каждый просмотр. Насыщенные цвета на экране делают каждую сцену по-настоящему живой и реалистичной.
Телевизор поддерживает частоту обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность и четкость движения — идеальное решение для динамичных фильмов и спортивных трансляций. Он оснащен 4 HDMI и 3 USB портами, предоставляя возможности для подключения различных устройств. Операционная система webOS делает интерфейс интуитивно понятным и удобным в использовании.
Модель также предусмотрена для крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x300, что позволяет экономить пространство в комнате. Вес телевизора без подставки составляет 22 кг, а с подставкой — 26,6 кг. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид. Наличие порта Ethernet обеспечивает стабильное подключение к интернету, что позволяет использовать все возможности смарт-функций.
Телевизоры LG 2025 года выпуска продолжают традиции бренда, сочетая передовые технологии и стильный дизайн. Эта модель с диагональю экрана 65 дюймов (или 164 см) действительно впечатляет. С технологией OLED и разрешением 3840х2160, телевизор обеспечивает четкое изображение, которое гарантирует захватывающее погружение в каждый просмотр. Насыщенные цвета на экране делают каждую сцену по-настоящему живой и реалистичной.
Телевизор поддерживает частоту обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность и четкость движения — идеальное решение для динамичных фильмов и спортивных трансляций. Он оснащен 4 HDMI и 3 USB портами, предоставляя возможности для подключения различных устройств. Операционная система webOS делает интерфейс интуитивно понятным и удобным в использовании.
Модель также предусмотрена для крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x300, что позволяет экономить пространство в комнате. Вес телевизора без подставки составляет 22 кг, а с подставкой — 26,6 кг. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид. Наличие порта Ethernet обеспечивает стабильное подключение к интернету, что позволяет использовать все возможности смарт-функций.
Телевизор LG OLED OLED65G5RLA.ARUG 65" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LG OLED OLED65G5RLA.ARUG 65"