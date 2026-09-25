Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
800x400
Энергопотребление при работе, Вт
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.39х1.48х0.22
Вес, кг.
81.5
Описание товара Телевизор Hisense Mini-LED Step-Up 100U7Q PRO 100" 4K UltraHD QLED черный
**Телевизор HISENSE 100' m-LED 100U7Q PRO: погрузитесь в мир ярких эмоций!**
Откройте для себя безграничные возможности с телевизором HISENSE 100U7Q PRO. Благодаря 100-дюймовому экрану и m-LED технологии вы получите невероятно чёткое и яркое изображение с реалистичной цветопередачей.
**Почему стоит выбрать HISENSE 100U7Q PRO?**
* **Большой экран:** насладитесь просмотром любимых фильмов и сериалов на огромном 100-дюймовом экране — каждый кадр будет выглядеть максимально впечатляюще.
* **Высокое качество изображения:** m-LED технология обеспечивает яркость, контрастность и реалистичность картинки, которая не оставит вас равнодушным.
* **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют плавность и чёткость изображения даже в самых динамичных сценах.
* **Удобство использования:** интуитивно понятный интерфейс и широкие возможности подключения внешних устройств сделают использование телевизора максимально комфортным.
С телевизором HISENSE 100U7Q PRO ваш домашний кинотеатр выйдет на совершенно новый уровень!
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
800x400
Энергопотребление при работе, Вт
450
Страна производитель
Китай
Описание
**Телевизор HISENSE 100' m-LED 100U7Q PRO: погрузитесь в мир ярких эмоций!**
Откройте для себя безграничные возможности с телевизором HISENSE 100U7Q PRO. Благодаря 100-дюймовому экрану и m-LED технологии вы получите невероятно чёткое и яркое изображение с реалистичной цветопередачей.
**Почему стоит выбрать HISENSE 100U7Q PRO?**
* **Большой экран:** насладитесь просмотром любимых фильмов и сериалов на огромном 100-дюймовом экране — каждый кадр будет выглядеть максимально впечатляюще.
* **Высокое качество изображения:** m-LED технология обеспечивает яркость, контрастность и реалистичность картинки, которая не оставит вас равнодушным.
* **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют плавность и чёткость изображения даже в самых динамичных сценах.
* **Удобство использования:** интуитивно понятный интерфейс и широкие возможности подключения внешних устройств сделают использование телевизора максимально комфортным.
С телевизором HISENSE 100U7Q PRO ваш домашний кинотеатр выйдет на совершенно новый уровень!
Телевизор Hisense Mini-LED Step-Up 100U7Q PRO 100" 4K UltraHD QLED черный - стоимость товара 292710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Hisense Mini-LED Step-Up 100U7Q PRO 100" 4K UltraHD QLED черный