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Телевизор LG Q-NED 86QNED70A6A.ARUG 86" купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG Q-NED 86QNED70A6A.ARUG 86"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG Q-NED 86QNED70A6A.ARUG 86&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734763
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Диагональ экрана, см
218
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
250
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
2.1х1.24х0.22
Вес, кг.
60

Описание товара Телевизор LG Q-NED 86QNED70A6A.ARUG 86"

Телевизор ЖК 85'' LG/ 85", Ultra HD, Dynamic QNED Color, Smart TV, WebOS, Wi-Fi, DVB-T2/C/S2, MR, 60Hz Native, 2.0ch (20W), 3 HDMI, 2 USB, 2 Pole, Black, 2025

Отзывы о товаре Телевизор LG Q-NED 86QNED70A6A.ARUG 86"




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Диагональ экрана, см
218
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
250
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор ЖК 85'' LG/ 85", Ultra HD, Dynamic QNED Color, Smart TV, WebOS, Wi-Fi, DVB-T2/C/S2, MR, 60Hz Native, 2.0ch (20W), 3 HDMI, 2 USB, 2 Pole, Black, 2025
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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