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Телевизор LG Q-NED 86QNED80A6A.ARUG 86" купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG Q-NED 86QNED80A6A.ARUG 86"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG Q-NED 86QNED80A6A.ARUG 86&quot; - фото 3
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  • Телевизор LG Q-NED 86QNED80A6A.ARUG 86&quot; - фото 6
  • Телевизор LG Q-NED 86QNED80A6A.ARUG 86&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734764
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Диагональ экрана, см
218
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
245
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
2.09х1.21х0.23
Вес, кг.
62

Описание товара Телевизор LG Q-NED 86QNED80A6A.ARUG 86"

Телевизор LG с диагональю 86 дюймов (217 см) предлагает впечатляющие параметры и производительность для любых медиа предпочтений. Оснащенный передовой технологией экрана QNED, он обеспечивает четкое изображение, способное удовлетворить даже самых взыскательных зрителей. Вес без подставки составляет 50 кг, а с подставкой — 51 кг, что делает его устойчивым и надежным на любой поверхности. Благодаря поддержке Smart TV на базе операционной системы webOS, ваши любимые приложения и потоковые сервисы всегда под рукой. Три порта HDMI и два USB-порта позволят подключить различные устройства, а благодаря порту Ethernet вы всегда будете оставаться на связи. Предусмотрена возможность крепления на стену по стандарту VESA 600x400, что открывает дополнительные варианты размещения в интерьере. Телевизор LG поддерживает цифровые тюнеры: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, и DVB-T2, что позволяет наслаждаться разнообразием эфирного и кабельного телевидения. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный вид, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен. Выбирая телевизор LG, вы получаете удобство, функциональность и четкое изображение в одном устройстве.

Отзывы о товаре Телевизор LG Q-NED 86QNED80A6A.ARUG 86"




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
86
Диагональ экрана, см
218
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
245
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG с диагональю 86 дюймов (217 см) предлагает впечатляющие параметры и производительность для любых медиа предпочтений. Оснащенный передовой технологией экрана QNED, он обеспечивает четкое изображение, способное удовлетворить даже самых взыскательных зрителей. Вес без подставки составляет 50 кг, а с подставкой — 51 кг, что делает его устойчивым и надежным на любой поверхности. Благодаря поддержке Smart TV на базе операционной системы webOS, ваши любимые приложения и потоковые сервисы всегда под рукой. Три порта HDMI и два USB-порта позволят подключить различные устройства, а благодаря порту Ethernet вы всегда будете оставаться на связи. Предусмотрена возможность крепления на стену по стандарту VESA 600x400, что открывает дополнительные варианты размещения в интерьере. Телевизор LG поддерживает цифровые тюнеры: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, и DVB-T2, что позволяет наслаждаться разнообразием эфирного и кабельного телевидения. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный вид, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен. Выбирая телевизор LG, вы получаете удобство, функциональность и четкое изображение в одном устройстве.
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Отзывы


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