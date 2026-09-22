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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
225 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730194
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Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Диагональ экрана, см
249
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
510
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
2.36х1.4х0.28
Вес, кг.
76
Описание товара Телевизор Samsung UE98DU9000UXRU 98" 4K Ultra HD LED Smart Series 9 черный
? Живые цвета в разрешении 4K
Насладитесь кристально-чистыми цветами, которые оживают на большом 4K-экране. Великолепные характеристики матрицы позволят вам с удовольствием играть, смотреть кино и наслаждаться любимыми шоу.
? Искусственный интеллект в каждом кадре
Мощный процессор Crystal UHD 4K идеально подходит для работы с искусственным интеллектом. Умные алгоритмы в реальном времени убирают шумы, масштабируют изображение и улучшают глубину цветопередачи.
? Частота обновления до 120 герц и технология Motion Rate 200
Телевизор идеально подходит для геймеров, ведь поддерживает частоту обновления 120 герц и технологию Motion Rate 200, которая дополнительно улучшает чёткость в самых динамичных сценах.
? Звук, который подстраивается под вас
Технология адаптивного звука позволит расслышать каждое слово в диалоге актёров. Акустическая система автоматически подстраивается под помещение, в котором находится телевизор, обеспечивая наилучшее качество звучания.
? В центре событий с технологией OST Lite
Технология OST Lite делает звук объектно-ориентированным, то есть создаёт объёмную акустическую картину, позволяя зрителю ощутить себя в центре событий.
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Диагональ экрана, см
249
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
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Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
510
Страна производитель
Египет
Описание
? Живые цвета в разрешении 4K
Насладитесь кристально-чистыми цветами, которые оживают на большом 4K-экране. Великолепные характеристики матрицы позволят вам с удовольствием играть, смотреть кино и наслаждаться любимыми шоу.
? Искусственный интеллект в каждом кадре
Мощный процессор Crystal UHD 4K идеально подходит для работы с искусственным интеллектом. Умные алгоритмы в реальном времени убирают шумы, масштабируют изображение и улучшают глубину цветопередачи.
? Частота обновления до 120 герц и технология Motion Rate 200
Телевизор идеально подходит для геймеров, ведь поддерживает частоту обновления 120 герц и технологию Motion Rate 200, которая дополнительно улучшает чёткость в самых динамичных сценах.
? Звук, который подстраивается под вас
Технология адаптивного звука позволит расслышать каждое слово в диалоге актёров. Акустическая система автоматически подстраивается под помещение, в котором находится телевизор, обеспечивая наилучшее качество звучания.
? В центре событий с технологией OST Lite
Технология OST Lite делает звук объектно-ориентированным, то есть создаёт объёмную акустическую картину, позволяя зрителю ощутить себя в центре событий.
Телевизор Samsung UE98DU9000UXRU 98" 4K Ultra HD LED Smart Series 9 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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