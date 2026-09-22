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Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный

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Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 1
Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 2
Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 3
Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 4
Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 5
Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 6
Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 7
Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 8
Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 9
Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 8
  • Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 9
  • Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
144 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730184
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
340
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.83х1.07х0.17
Вес, кг.
41.5

Описание товара Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный

?Телевизор Samsung QLED QN80F с диагональю 75 дюймов – это современная модель 2025 года, выполненная в минималистичном дизайне с тонкими рамками и стильным корпусом в цвете черный-титан. Дисплей основан на технологии Neo QLED, что обеспечивает яркие, насыщенные цвета и высокий уровень детализации изображения. Широкий угол обзора и поддержка одного миллиарда цветов позволяют наслаждаться качественной картинкой из любой точки комнаты. ?Благодаря разрешению 4K Ultra HD (3840x2160), поддержке HDR10 и HDR10+, а также частоте обновления до 120 Гц (с возможностью повышения до 144 Гц), телевизор идеально подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и динамичных игр. Технологии Supreme UHD Dimming, Quantum Matrix Core, Contrast Enhancer и интеллектуальное масштабирование (AI Upscale) делают картинку максимально реалистичной и плавной. ?Модель оснащена продвинутыми Smart TV-функциями на базе платформы Samsung Tizen, поддерживает голосовые ассистенты (Bixby, Алиса, Alexa, Google Assistant), интеграцию с умным домом (SmartThings), а также возможность зеркалирования экрана и видеосвязи. Встроенный процессор Samsung NQ4 AI Gen2 и множество игровых функций, включая FreeSync Premium Pro, ALLM, Game Motion Plus и Game Bar, обеспечивают комфортное использование для геймеров. ?Аудиосистема мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Atmos, сабвуфером и технологией Q-Symphony гарантирует объемное и чистое звучание. Для подключения предусмотрены 4 HDMI (версия 2.1), 2 USB, оптический аудиовыход, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi. Телевизор поддерживает настенное крепление VESA 400x400 мм и оборудован эргономичной подставкой по центру.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE75QN80FAUXRU 75" 4K Ultra HD QLED Smart Series 9 чер.титан/черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
340
Страна производитель
Египет
Описание
?Телевизор Samsung QLED QN80F с диагональю 75 дюймов – это современная модель 2025 года, выполненная в минималистичном дизайне с тонкими рамками и стильным корпусом в цвете черный-титан. Дисплей основан на технологии Neo QLED, что обеспечивает яркие, насыщенные цвета и высокий уровень детализации изображения. Широкий угол обзора и поддержка одного миллиарда цветов позволяют наслаждаться качественной картинкой из любой точки комнаты. ?Благодаря разрешению 4K Ultra HD (3840x2160), поддержке HDR10 и HDR10+, а также частоте обновления до 120 Гц (с возможностью повышения до 144 Гц), телевизор идеально подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и динамичных игр. Технологии Supreme UHD Dimming, Quantum Matrix Core, Contrast Enhancer и интеллектуальное масштабирование (AI Upscale) делают картинку максимально реалистичной и плавной. ?Модель оснащена продвинутыми Smart TV-функциями на базе платформы Samsung Tizen, поддерживает голосовые ассистенты (Bixby, Алиса, Alexa, Google Assistant), интеграцию с умным домом (SmartThings), а также возможность зеркалирования экрана и видеосвязи. Встроенный процессор Samsung NQ4 AI Gen2 и множество игровых функций, включая FreeSync Premium Pro, ALLM, Game Motion Plus и Game Bar, обеспечивают комфортное использование для геймеров. ?Аудиосистема мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Atmos, сабвуфером и технологией Q-Symphony гарантирует объемное и чистое звучание. Для подключения предусмотрены 4 HDMI (версия 2.1), 2 USB, оптический аудиовыход, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi. Телевизор поддерживает настенное крепление VESA 400x400 мм и оборудован эргономичной подставкой по центру.
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Отзывы


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