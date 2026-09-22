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Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

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Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 4
Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 5
Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 6
Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
  • Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
  • Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
  • Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 4
  • Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 5
  • Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 6
  • Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730175
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.38х0.83х0.15
Вес, кг.
22.9

Описание товара Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

**55' Телевизор OLED SAMSUNG QE55S90FAUXRU — погружение в мир ярких эмоций!** Откройте для себя новый уровень качества изображения с телевизором SAMSUNG QE55S90FAUXRU. Благодаря OLED-технологии каждый кадр оживает на экране, поражая реалистичностью и глубиной цвета. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Невероятная чёткость и яркость:** наслаждайтесь каждым моментом благодаря высокому качеству изображения. * **Широкий угол обзора:** картинка остаётся чёткой и яркой независимо от того, где вы сидите в комнате. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые обеспечивают плавность и скорость отображения динамичных сцен. * **Стильный дизайн:** тонкий корпус и минималистичный стиль позволят телевизору гармонично вписаться в любой интерьер. С телевизором SAMSUNG QE55S90FAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Египет
Описание
**55' Телевизор OLED SAMSUNG QE55S90FAUXRU — погружение в мир ярких эмоций!** Откройте для себя новый уровень качества изображения с телевизором SAMSUNG QE55S90FAUXRU. Благодаря OLED-технологии каждый кадр оживает на экране, поражая реалистичностью и глубиной цвета. **Почему стоит выбрать именно эту модель?** * **Невероятная чёткость и яркость:** наслаждайтесь каждым моментом благодаря высокому качеству изображения. * **Широкий угол обзора:** картинка остаётся чёткой и яркой независимо от того, где вы сидите в комнате. * **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые обеспечивают плавность и скорость отображения динамичных сцен. * **Стильный дизайн:** тонкий корпус и минималистичный стиль позволят телевизору гармонично вписаться в любой интерьер. С телевизором SAMSUNG QE55S90FAUXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
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Отзывы


Телевизор Samsung QE55S90FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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